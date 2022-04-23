Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar ve avro kazandırdı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,88 kayıpla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse VakıfBank oldu. VakıfBank’ı Kütahya Porselen ve Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret izledi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,88 kayıpla 2.472,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.465,51 puanı, en yüksek 2.562,28 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,35 kazançla 1.801,73 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 1,37 azalışla 2.308,66 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,59 düşüşle 4.255,73 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,67 kayıpla 2.935,27 puana geriledi.

VakıfBank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,99 ile VakıfBank oldu. VakıfBank’ı yüzde 11,78 ile Kütahya Porselen ve yüzde 10,92 ile Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde11,81 ile İş Finansal Kiralama, yüzde 7,31 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 6,94 ile Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 122 milyar 360 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 105 milyar 764,3 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 87 milyar 360 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi oldu.