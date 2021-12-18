Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,41 kazançla 2.084,47 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.047,64 puanı, en yüksek 2.406,87 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,03’lük sınırlı artışla 1.905,34 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,96 kazançla 3.735,23 puana yükseldi. Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,10 düşüşle 1.503,44 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,63 azalışla 2.841,97 puana geriledi.

– Anadolu Efes en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,14 ile Anadolu Efes oldu. Onu yüzde 15,64 ile Ereğli Demir Çelik, yüzde 11,25 ile Coca Cola İçecek izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 16,02 ile QUA Granite Hayal Yapı, yüzde 15,62 ile Biotrend Çevre ve Enerji, yüzde 11,94 ile ARD Bilişim Teknolojileri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 29 milyar 431 milyon lirayla Garanti Bankası, 19 milyar 323 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 18 milyar 804 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 108 milyar 150 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 100 milyar 352 milyon lirayla Enka İnşaat ve 94 milyar 605 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

– Altın ve dolar yükseldi​​​​​​​

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 19,71 artışla 951,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 19,62 kazançla 6 bin 292 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 18,70 değer kazanarak 16,4750 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 18,58 artışla 18,5940 lira oldu.

Geçen hafta 18,4110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 18,44 kazançla 21,8060 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 18,10 değer kazanarak 17,8290 liradan alıcı buldu.

– Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 4,44, bireysel emeklilik fonları yüzde 6,76 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 14,56 ile borsa yatırım fonları oldu.

BIST 100’DE BU HAFTA EN ÇOK ARTAN, AZALAN, İŞLEM GÖREN 10 HİSSE

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı: