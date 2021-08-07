Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,00 kazançla 1.434,76 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.394,27 puanı, en yüksek 1.440,53 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,13 artışla 1.358,63 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,11 değerle 2.610,94 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,67 primle 1.125,36 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,95 artışla 1.913,90 puana yükseldi.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,51 ile Tofaş Otomobil Fabrikası oldu. Onu yüzde 17,43 ile Otokar, yüzde 9,16 ile Oyak Çimento izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSE

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,00 ile Karsan Otomotiv, yüzde 2,21 ile RTA Laboratuvarları, yüzde 2,08 ile Bera Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 597 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 544 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 399 milyon lirayla Şişe Cam yer aldı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 72 milyar 800 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 62 milyar 216 milyon lirayla Ford Otosan ve 53 milyar 203 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

EN ÇOK ARTAN, AZALAN, İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler şöyle sıralandı: