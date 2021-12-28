Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 1.850,48 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 23,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 5,02 ve holding endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 5,16 ile spor oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,06, sanayi endeksi yüzde 1,66, teknoloji endeksi yüzde 1,59 ve hizmetler endeksi yüzde 1,84 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 56,50 puan ve yüzde 2,70 düşüşle 2.032,89 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14’ü prim yaptı, 83’ü geriledi.
Garanti BBVA, Sasa Polyester, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesine karşın yoğun tatil takviminin öne çıktığı haftada, küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de mal dış ticaret dengesi, toptan stoklar, perakende stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 28.12.2021
|Günlük İşlem Hacmi
|BIST 100
|Garanti Bankası
|2.074.477.514
|Sasa Polyester
|1.850.279.441
|Şişe Cam
|1.544.686.375
|Ereğli Demir Çelik
|1.390.522.474
|Türk Hava Yolları
|1.312.551.011
|Emlak Konut GMYO
|1.058.031.307
|Kardemir (D)
|1.052.446.997
|Yapı ve Kredi Bank.
|870.004.991
|Koza Altın
|762.017.077
|İş Bankası (C)
|715.170.340
|Akbank
|680.797.935
|Tüpraş
|587.923.363
|Bim Mağazalar
|580.975.251
|Aselsan
|567.446.719
|Petkim
|474.516.135
|Hektaş
|455.436.944
|Koç Holding
|367.675.061
|Gübre Fabrik.
|340.952.118
|Sabancı Holding
|307.057.875
|Türk Telekom
|281.852.164
BIST 100’DE BUGÜN ARTAN 14 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 28.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|BIST 100
|Alarko GMYO
|31,76
|28,88
|9,97
|Oyak Çimento
|7,66
|7,24
|5,80
|Sasa Polyester
|52,80
|51,35
|2,82
|İş GMYO
|2,92
|2,84
|2,82
|Çan2 Termik
|12,20
|11,90
|2,52
|Aygaz
|21,34
|20,84
|2,40
|Selçuk Ecza Deposu
|11,30
|11,04
|2,36
|Aksa Enerji
|10,07
|9,88
|1,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,67
|19,33
|1,76
|Esenboğa Elektrik
|31,50
|31,00
|1,61
|Koza Altın
|119,60
|117,90
|1,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,36
|7,33
|0,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,35
|6,33
|0,32
|Coca Cola İçecek
|90,05
|89,85
|0,22
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 28.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|BIST 100
|Türk İlaç Serum
|12,39
|13,42
|-7,68
|Anadolu Grubu Holding
|38,56
|41,70
|-7,53
|İş Bankası (C)
|7,46
|7,97
|-6,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,44
|3,66
|-6,01
|Akbank
|7,36
|7,83
|-6,00
|Akçansa
|17,91
|18,94
|-5,44
|Çimsa
|30,56
|32,12
|-4,86
|Erbosan
|114,00
|119,80
|-4,84
|Şekerbank
|1,02
|1,07
|-4,67
|T.S.K.B.
|1,44
|1,51
|-4,64
|Türk Telekom
|9,85
|10,29
|-4,28
|Tekfen Holding
|19,94
|20,82
|-4,23
|Torunlar GMYO
|3,90
|4,07
|-4,18
|Kardemir (D)
|8,99
|9,38
|-4,16
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,37
|5,60
|-4,11
|MLP Sağlık
|29,90
|31,16
|-4,04
|Migros Ticaret
|37,22
|38,78
|-4,02
|İndeks Bilgisayar
|6,79
|7,07
|-3,96
|Albaraka Türk
|1,74
|1,81
|-3,87
|İş Fin.Kir.
|3,04
|3,16
|-3,80
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