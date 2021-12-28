Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 1.850,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 23,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,02 ve holding endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 5,16 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,06, sanayi endeksi yüzde 1,66, teknoloji endeksi yüzde 1,59 ve hizmetler endeksi yüzde 1,84 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 56,50 puan ve yüzde 2,70 düşüşle 2.032,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14’ü prim yaptı, 83’ü geriledi.

Garanti BBVA, Sasa Polyester, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesine karşın yoğun tatil takviminin öne çıktığı haftada, küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de mal dış ticaret dengesi, toptan stoklar, perakende stoklar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 (Günlük) 28.12.2021 Günlük İşlem Hacmi BIST 100 Garanti Bankası 2.074.477.514 Sasa Polyester 1.850.279.441 Şişe Cam 1.544.686.375 Ereğli Demir Çelik 1.390.522.474 Türk Hava Yolları 1.312.551.011 Emlak Konut GMYO 1.058.031.307 Kardemir (D) 1.052.446.997 Yapı ve Kredi Bank. 870.004.991 Koza Altın 762.017.077 İş Bankası (C) 715.170.340 Akbank 680.797.935 Tüpraş 587.923.363 Bim Mağazalar 580.975.251 Aselsan 567.446.719 Petkim 474.516.135 Hektaş 455.436.944 Koç Holding 367.675.061 Gübre Fabrik. 340.952.118 Sabancı Holding 307.057.875 Türk Telekom 281.852.164

BIST 100’DE BUGÜN ARTAN 14 HİSSE