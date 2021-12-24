Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,76 değer kazancıyla 1.891,28 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,99 puan artarken, toplam işlem hacmi de 26,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 5,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,82 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,54 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,58, sanayi endeksi yüzde 5,61, hizmetler endeksi yüzde 3,59 ve teknoloji endeksi yüzde 6,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 102,22 puan ve yüzde 5,15 yükselişle 2.086,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87’si prim yaptı, 8’i geriledi.

Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, haftaya birçok ülkedeki borsaların Noel tatili dolayısıyla işleme kapalı olacağını belirterek, açık olan sınırlı sayıdaki borsalarda, zayıf veri gündeminin de etkisiyle düşük işlem hacimli dalgalı bir seyrin öne çıkabileceğini kaydetti. Haftaya yurt içinde veri gündeminde ekonomik güven endeksi, sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu, olası düşüşlerde 1.790 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 2.631.100.833 Ereğli Demir Çelik 2.492.179.283 Türk Hava Yolları 1.950.639.251 Garanti Bankası 1.768.351.713 SASA Polyester 1.616.811.731 Kardemir (D) 1.580.886.402 ASELSAN 832.171.499 Petkim 782.536.167 Yapı ve Kredi Bankası 749.346.001 Tüpraş 652.897.053 BİM Mağazalar 652.436.692 Koza Altın 649.317.067 Koç Holding 585.411.148 Akbank 514.743.059 Hektaş 487.520.667 İş Bankası (C) 419.215.250 Doğan Holding 409.872.476 Ford Otosan 391.265.232 Türk İlaç Serum 382.469.660 Emlak Konut GMYO 373.668.840

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto Fabrikası 71,55 65,05 9,99 SASA Polyester 47,60 43,28 9,98 Hektaş 14,01 12,74 9,97 Şok Marketler Ticaret 13,02 11,84 9,97 Türk Hava Yolları 21,12 19,21 9,94 Brisa 28,00 25,52 9,72 Ford Otosan 243,10 222,00 9,50 Türk Traktör 208,00 190,70 9,07 ASELSAN 21,62 19,83 9,03 Pegasus 89,90 82,60 8,84 Tekfen Holding 21,00 19,35 8,53 Esenboğa Elektrik 29,20 26,98 8,23 Tüpraş 154,60 142,90 8,19 Doğuş Otomotiv 46,14 42,68 8,11 Ereğli Demir Çelik 28,38 26,38 7,58 TAV Havalimanları 33,20 30,90 7,44 İskenderun Demir Çelik 22,44 20,90 7,37 İş GMYO 2,78 2,59 7,34 Aksa Enerji 9,95 9,28 7,22 Parsan 32,20 30,06 7,12

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 8 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 13,26 14,69 -9,73 Selçuk Ecza Deposu 11,09 11,33 -2,12 MLP Sağlık 31,82 32,50 -2,09 Akçansa 18,99 19,33 -1,76 Yapı ve Kredi Bankası 3,53 3,58 -1,40 Erbosan 119,50 120,70 -0,99 Alarko Holding 12,06 12,15 -0,74 Garanti Bankası 11,72 11,74 -0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)