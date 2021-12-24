Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,76 değer kazancıyla 1.891,28 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,99 puan artarken, toplam işlem hacmi de 26,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 5,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,82 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,54 ile turizm oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,58, sanayi endeksi yüzde 5,61, hizmetler endeksi yüzde 3,59 ve teknoloji endeksi yüzde 6,13 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 102,22 puan ve yüzde 5,15 yükselişle 2.086,78 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87’si prim yaptı, 8’i geriledi.
Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, haftaya birçok ülkedeki borsaların Noel tatili dolayısıyla işleme kapalı olacağını belirterek, açık olan sınırlı sayıdaki borsalarda, zayıf veri gündeminin de etkisiyle düşük işlem hacimli dalgalı bir seyrin öne çıkabileceğini kaydetti.
Haftaya yurt içinde veri gündeminde ekonomik güven endeksi, sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu, olası düşüşlerde 1.790 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.631.100.833
|Ereğli Demir Çelik
|2.492.179.283
|Türk Hava Yolları
|1.950.639.251
|Garanti Bankası
|1.768.351.713
|SASA Polyester
|1.616.811.731
|Kardemir (D)
|1.580.886.402
|ASELSAN
|832.171.499
|Petkim
|782.536.167
|Yapı ve Kredi Bankası
|749.346.001
|Tüpraş
|652.897.053
|BİM Mağazalar
|652.436.692
|Koza Altın
|649.317.067
|Koç Holding
|585.411.148
|Akbank
|514.743.059
|Hektaş
|487.520.667
|İş Bankası (C)
|419.215.250
|Doğan Holding
|409.872.476
|Ford Otosan
|391.265.232
|Türk İlaç Serum
|382.469.660
|Emlak Konut GMYO
|373.668.840
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|71,55
|65,05
|9,99
|SASA Polyester
|47,60
|43,28
|9,98
|Hektaş
|14,01
|12,74
|9,97
|Şok Marketler Ticaret
|13,02
|11,84
|9,97
|Türk Hava Yolları
|21,12
|19,21
|9,94
|Brisa
|28,00
|25,52
|9,72
|Ford Otosan
|243,10
|222,00
|9,50
|Türk Traktör
|208,00
|190,70
|9,07
|ASELSAN
|21,62
|19,83
|9,03
|Pegasus
|89,90
|82,60
|8,84
|Tekfen Holding
|21,00
|19,35
|8,53
|Esenboğa Elektrik
|29,20
|26,98
|8,23
|Tüpraş
|154,60
|142,90
|8,19
|Doğuş Otomotiv
|46,14
|42,68
|8,11
|Ereğli Demir Çelik
|28,38
|26,38
|7,58
|TAV Havalimanları
|33,20
|30,90
|7,44
|İskenderun Demir Çelik
|22,44
|20,90
|7,37
|İş GMYO
|2,78
|2,59
|7,34
|Aksa Enerji
|9,95
|9,28
|7,22
|Parsan
|32,20
|30,06
|7,12
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 8 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|13,26
|14,69
|-9,73
|Selçuk Ecza Deposu
|11,09
|11,33
|-2,12
|MLP Sağlık
|31,82
|32,50
|-2,09
|Akçansa
|18,99
|19,33
|-1,76
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,53
|3,58
|-1,40
|Erbosan
|119,50
|120,70
|-0,99
|Alarko Holding
|12,06
|12,15
|-0,74
|Garanti Bankası
|11,72
|11,74
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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