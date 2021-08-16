BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile metal eşya makina oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,66 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kazandı..
67 HİSSE PRİM YAPTI, 26’SI GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,52 puan ve yüzde 0,55 kazançla 1.570,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67’si prim yaptı, 26’sı geriledi.
Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve karışık sinyaller veren makroekonomik verilerle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını söyledi.
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YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere’de işsizlik, Avro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de sanayi üretimi ile perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.550.749.139
|Türk Hava Yolları
|886.879.674
|Akbank
|741.120.089
|Yapı ve Kredi Bankası
|582.197.878
|Kardemir (D)
|554.333.195
|Şişe Cam
|504.067.995
|Ereğli Demir Çelik
|453.959.571
|İş Bankası (C)
|444.157.519
|Halkbank
|424.064.892
|Tüpraş
|390.175.531
|Torunlar GMYO
|374.372.006
|Koza Altın
|343.349.819
|Koç Holding
|336.433.415
|Petkim
|327.439.088
|Vakıflar Bankası
|261.959.834
|Bera Holding
|253.739.622
|Arçelik
|220.700.209
|Odaş Elektrik
|212.865.937
|Bim Mağazalar
|212.407.049
|Pegasus
|199.052.305
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|396,80
|360,80
|9,98
|Torunlar GMYO
|3,91
|3,63
|7,71
|Bera Holding
|10,52
|9,99
|5,31
|Net Holding
|3,96
|3,78
|4,76
|Koza Madencilik
|14,12
|13,50
|4,59
|Borusan Mannesmann
|27,60
|26,62
|3,68
|Alarko GMYO
|21,16
|20,52
|3,12
|Akbank
|5,64
|5,48
|2,92
|Gözde Girişim
|5,71
|5,55
|2,88
|Halkbank
|4,75
|4,63
|2,59
|Enka İnşaat
|9,95
|9,70
|2,58
|İpek Doğal Enerji
|11,82
|11,54
|2,43
|İş Bankası (C)
|5,54
|5,41
|2,40
|Kervan Gıda
|16,56
|16,18
|2,35
|Global Yatırım Holding
|2,28
|2,23
|2,24
|Odaş Elektrik
|1,38
|1,35
|2,22
|İş Finansal Kiralama
|3,02
|2,96
|2,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,54
|2,49
|2,01
|Hedef Girişim
|2,67
|2,62
|1,91
|Oyak Çimento
|6,99
|6,86
|1,90
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,82
|42,56
|-4,09
|Migros Ticaret
|36,28
|37,22
|-2,53
|Nuh Çimento
|38,02
|39,00
|-2,51
|Ford Otosan
|177,60
|181,30
|-2,04
|Deva Holding
|24,62
|25,06
|-1,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,70
|24,12
|-1,74
|İhlas Holding
|0,58
|0,59
|-1,69
|Kardemir (D)
|8,24
|8,37
|-1,55
|Karsan Otomotiv
|3,87
|3,93
|-1,53
|Brisa
|22,28
|22,60
|-1,42
|Logo Yazılım
|39,12
|39,56
|-1,11
|Ereğli Demir Çelik
|19,54
|19,74
|-1,01
|İndeks Bilgisayar
|5,95
|6,00
|-0,83
|Zorlu Enerji
|1,61
|1,62
|-0,62
|Şişe Cam
|8,64
|8,69
|-0,58
|Aksa
|17,90
|18,00
|-0,56
|Vestel Beyaz Eşya
|46,94
|47,20
|-0,55
|Şok Marketler Ticaret
|12,21
|12,27
|-0,49
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,59
|14,66
|-0,48
|Fenerbahçe Futbol
|35,44
|35,60
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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