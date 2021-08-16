BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile metal eşya makina oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 0,01, hizmetler endeksi yüzde 0,66 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kazandı..

67 HİSSE PRİM YAPTI, 26’SI GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,52 puan ve yüzde 0,55 kazançla 1.570,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67’si prim yaptı, 26’sı geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve karışık sinyaller veren makroekonomik verilerle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere’de işsizlik, Avro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de sanayi üretimi ile perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.550.749.139 Türk Hava Yolları 886.879.674 Akbank 741.120.089 Yapı ve Kredi Bankası 582.197.878 Kardemir (D) 554.333.195 Şişe Cam 504.067.995 Ereğli Demir Çelik 453.959.571 İş Bankası (C) 444.157.519 Halkbank 424.064.892 Tüpraş 390.175.531 Torunlar GMYO 374.372.006 Koza Altın 343.349.819 Koç Holding 336.433.415 Petkim 327.439.088 Vakıflar Bankası 261.959.834 Bera Holding 253.739.622 Arçelik 220.700.209 Odaş Elektrik 212.865.937 Bim Mağazalar 212.407.049 Pegasus 199.052.305

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 396,80 360,80 9,98 Torunlar GMYO 3,91 3,63 7,71 Bera Holding 10,52 9,99 5,31 Net Holding 3,96 3,78 4,76 Koza Madencilik 14,12 13,50 4,59 Borusan Mannesmann 27,60 26,62 3,68 Alarko GMYO 21,16 20,52 3,12 Akbank 5,64 5,48 2,92 Gözde Girişim 5,71 5,55 2,88 Halkbank 4,75 4,63 2,59 Enka İnşaat 9,95 9,70 2,58 İpek Doğal Enerji 11,82 11,54 2,43 İş Bankası (C) 5,54 5,41 2,40 Kervan Gıda 16,56 16,18 2,35 Global Yatırım Holding 2,28 2,23 2,24 Odaş Elektrik 1,38 1,35 2,22 İş Finansal Kiralama 3,02 2,96 2,03 Yapı ve Kredi Bankası 2,54 2,49 2,01 Hedef Girişim 2,67 2,62 1,91 Oyak Çimento 6,99 6,86 1,90

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto Fabrikası 40,82 42,56 -4,09 Migros Ticaret 36,28 37,22 -2,53 Nuh Çimento 38,02 39,00 -2,51 Ford Otosan 177,60 181,30 -2,04 Deva Holding 24,62 25,06 -1,76 Kordsa Teknik Tekstil 23,70 24,12 -1,74 İhlas Holding 0,58 0,59 -1,69 Kardemir (D) 8,24 8,37 -1,55 Karsan Otomotiv 3,87 3,93 -1,53 Brisa 22,28 22,60 -1,42 Logo Yazılım 39,12 39,56 -1,11 Ereğli Demir Çelik 19,54 19,74 -1,01 İndeks Bilgisayar 5,95 6,00 -0,83 Zorlu Enerji 1,61 1,62 -0,62 Şişe Cam 8,64 8,69 -0,58 Aksa 17,90 18,00 -0,56 Vestel Beyaz Eşya 46,94 47,20 -0,55 Şok Marketler Ticaret 12,21 12,27 -0,49 İş Yatırım Menkul Değerler 14,59 14,66 -0,48 Fenerbahçe Futbol 35,44 35,60 -0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)