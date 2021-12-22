Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,64 değer kaybıyla 1.804,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 42,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 6,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 9,01 ile madencilik oldu.

Bu arada Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici sitemi devreye girdi.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,98, sanayi endeksi yüzde 6,08, hizmetler endeksi yüzde 2,89 ve teknoloji endeksi yüzde 4,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 108,15 puan ve yüzde 5,18 düşüşle 1.981,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24’ü prim yaptı, 72’si geriledi.

Garanti Bankası, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

AA’nın görüşünü aktardığı analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edeceğini belirten analistler, borsada yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi’nin ikinci toplantısının gerçekleştirileceğini belirtti.

Yarın ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.208.864.692 Şişe Cam 3.290.474.819 Ereğli Demir Çelik 3.081.011.349 Türk Hava Yolları 2.428.850.322 Yapı ve Kredi Bankası 2.245.424.273 Kardemir (D) 1.761.161.342 SASA Polyester 1.697.059.470 Akbank 1.255.004.812 ASELSAN 1.177.526.657 BİM Mağazalar 1.162.390.227 Koç Holding 1.109.631.315 Tüpraş 1.107.552.523 İş Bankası (C) 951.536.440 Halkbank 950.798.311 Koza Altın 913.035.027 Petkim 910.598.449 Sabancı Holding 655.856.694 Emlak Konut GMYO 650.557.337 Ford Otosan 645.564.156 Doğan Holding 634.729.837

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 13,36 12,15 9,96 Akbank 7,59 7,25 4,69 Garanti Bankası 11,88 11,38 4,39 Selçuk Ecza Deposu 11,46 11,02 3,99 Yapı ve Kredi Bankası 3,48 3,36 3,57 Hektaş 12,79 12,36 3,48 İş Bankası (C) 7,69 7,51 2,40 Erbosan 118,40 115,80 2,25 Vestel Beyaz Eşya 7,54 7,38 2,17 Aksa Enerji 9,14 8,95 2,12 Biotrend Çevre ve Enerji 5,51 5,40 2,04 Şekerbank 1,07 1,05 1,90 Aydem Enerji 6,15 6,04 1,82 Çan2 Termik 10,55 10,38 1,64 Türkiye Sigorta 5,24 5,16 1,55 Sarkuysan 19,80 19,52 1,43 Albaraka Türk 1,83 1,81 1,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,37 6,31 0,95 Alarko Holding 11,20 11,10 0,90 BİM Mağazalar 65,95 65,40 0,84

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK GERİLEYEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) İskenderun Demir Çelik 20,52 22,80 -10,00 Tekfen Holding 19,80 22,00 -10,00 Enka İnşaat 14,58 16,20 -10,00 Tüpraş 149,70 166,30 -9,98 Ereğli Demir Çelik 25,44 28,26 -9,98 Ford Otosan 226,50 251,60 -9,98 Anadolu Efes 28,34 31,48 -9,97 Kardemir (D) 9,30 10,33 -9,97 Şişe Cam 13,28 14,75 -9,97 Koza Altın 112,10 124,50 -9,96 Petkim 7,78 8,64 -9,95 Koç Holding 27,08 30,02 -9,79 Doğan Holding 2,78 3,08 -9,74 Koza Madencilik 17,20 18,99 -9,43 Kordsa Teknik Tekstil 29,92 32,68 -8,45 Deva Holding 28,22 30,82 -8,44 ASELSAN 20,08 21,78 -7,81 Mavi Giyim 61,65 66,75 -7,64 TAV Havalimanları 32,08 34,54 -7,12 Çemtaş 15,79 16,91 -6,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)