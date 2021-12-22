Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,64 değer kaybıyla 1.804,15 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 42,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 6,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 9,01 ile madencilik oldu.
Bu arada Borsa İstanbul’da endekse bağlı devre kesici sitemi devreye girdi.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,98, sanayi endeksi yüzde 6,08, hizmetler endeksi yüzde 2,89 ve teknoloji endeksi yüzde 4,66 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 108,15 puan ve yüzde 5,18 düşüşle 1.981,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24’ü prim yaptı, 72’si geriledi.
Garanti Bankası, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
AA’nın görüşünü aktardığı analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.
Yurt içinde, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edeceğini belirten analistler, borsada yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti.
- Halka arzlarda tarihi rekor kırılıyor (2021): Şimdiden tarihe geçti
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi’nin ikinci toplantısının gerçekleştirileceğini belirtti.
Yarın ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.208.864.692
|Şişe Cam
|3.290.474.819
|Ereğli Demir Çelik
|3.081.011.349
|Türk Hava Yolları
|2.428.850.322
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.245.424.273
|Kardemir (D)
|1.761.161.342
|SASA Polyester
|1.697.059.470
|Akbank
|1.255.004.812
|ASELSAN
|1.177.526.657
|BİM Mağazalar
|1.162.390.227
|Koç Holding
|1.109.631.315
|Tüpraş
|1.107.552.523
|İş Bankası (C)
|951.536.440
|Halkbank
|950.798.311
|Koza Altın
|913.035.027
|Petkim
|910.598.449
|Sabancı Holding
|655.856.694
|Emlak Konut GMYO
|650.557.337
|Ford Otosan
|645.564.156
|Doğan Holding
|634.729.837
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|13,36
|12,15
|9,96
|Akbank
|7,59
|7,25
|4,69
|Garanti Bankası
|11,88
|11,38
|4,39
|Selçuk Ecza Deposu
|11,46
|11,02
|3,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,48
|3,36
|3,57
|Hektaş
|12,79
|12,36
|3,48
|İş Bankası (C)
|7,69
|7,51
|2,40
|Erbosan
|118,40
|115,80
|2,25
|Vestel Beyaz Eşya
|7,54
|7,38
|2,17
|Aksa Enerji
|9,14
|8,95
|2,12
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,51
|5,40
|2,04
|Şekerbank
|1,07
|1,05
|1,90
|Aydem Enerji
|6,15
|6,04
|1,82
|Çan2 Termik
|10,55
|10,38
|1,64
|Türkiye Sigorta
|5,24
|5,16
|1,55
|Sarkuysan
|19,80
|19,52
|1,43
|Albaraka Türk
|1,83
|1,81
|1,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,37
|6,31
|0,95
|Alarko Holding
|11,20
|11,10
|0,90
|BİM Mağazalar
|65,95
|65,40
|0,84
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK GERİLEYEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İskenderun Demir Çelik
|20,52
|22,80
|-10,00
|Tekfen Holding
|19,80
|22,00
|-10,00
|Enka İnşaat
|14,58
|16,20
|-10,00
|Tüpraş
|149,70
|166,30
|-9,98
|Ereğli Demir Çelik
|25,44
|28,26
|-9,98
|Ford Otosan
|226,50
|251,60
|-9,98
|Anadolu Efes
|28,34
|31,48
|-9,97
|Kardemir (D)
|9,30
|10,33
|-9,97
|Şişe Cam
|13,28
|14,75
|-9,97
|Koza Altın
|112,10
|124,50
|-9,96
|Petkim
|7,78
|8,64
|-9,95
|Koç Holding
|27,08
|30,02
|-9,79
|Doğan Holding
|2,78
|3,08
|-9,74
|Koza Madencilik
|17,20
|18,99
|-9,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,92
|32,68
|-8,45
|Deva Holding
|28,22
|30,82
|-8,44
|ASELSAN
|20,08
|21,78
|-7,81
|Mavi Giyim
|61,65
|66,75
|-7,64
|TAV Havalimanları
|32,08
|34,54
|-7,12
|Çemtaş
|15,79
|16,91
|-6,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Bir cevap yazın