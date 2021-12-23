Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazancıyla 1.805,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,15 puan artarken, toplam işlem hacmi de 35,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,87 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,18 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

43 HİSSE PRİM YAPTI, 43’Ü GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,19 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 1.984,56 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 53’ü geriledi.

Garanti Bankası, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, önceki 3 gün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam ettiğini duyurdu.

Dolar/TL, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle küresel pay piyasalarında Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın devam edebileceğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasında Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyecek.

Yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Japonya’da enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.805,12 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 7,60 kayıpla 666 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,4428 lira, satışta 11,4886 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,4448 lira, satışta 12,4947 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1321, sterlin/dolar paritesi 1,3419, dolar/yen paritesi de 114,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,15 düşüşle 75,38 dolardan işlem görüyor.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.934.261.724 Şişe Cam 3.045.622.958 Ereğli Demir Çelik 2.508.920.753 Kardemir (D) 1.977.270.832 Türk Hava Yolları 1.868.242.234 Yapı ve Kredi Bankası 1.748.188.215 Tüpraş 1.690.678.521 SASA Polyester 1.254.251.666 Akbank 1.066.358.720 ASELSAN 1.005.632.928 BİM Mağazalar 965.897.805 Petkim 865.262.200 Türk Telekom 796.410.797 İş Bankası (C) 733.664.376 Koç Holding 721.072.226 Koza Altın 715.636.710 Türk İlaç Serum 615.218.063 Doğan Holding 577.352.314 Ford Otosan 520.515.080 Tekfen Holding 474.271.004

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 14,69 13,36 9,96 Anadolu Grubu Holding 39,28 36,00 9,11 Alarko Holding 12,15 11,20 8,48 Türk Telekom 10,38 9,72 6,79 Gübre Fabrikaları 72,10 69,00 4,49 Arçelik 48,88 47,00 4,00 Çan2 Termik 10,95 10,55 3,79 Ereğli Demir Çelik 26,38 25,44 3,69 Turkcell 18,62 18,03 3,27 Gözde Girişim 8,21 7,95 3,27 Yapı ve Kredi Bankası 3,58 3,48 2,87 Torunlar GMYO 4,01 3,90 2,82 Sabancı Holding 12,90 12,56 2,71 Ülker Bisküvi 17,70 17,33 2,14 Erbosan 120,70 118,40 1,94 İskenderun Demir Çelik 20,90 20,52 1,85 Zorlu Enerji 1,68 1,65 1,82 Bera Holding 9,78 9,61 1,77 Türk Hava Yolları 19,21 18,88 1,75 Coca Cola İçecek 88,25 86,75 1,73

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Kordsa Teknik Tekstil 28,50 29,92 -4,75 Tüpraş 142,90 149,70 -4,54 MLP Sağlık 32,50 34,04 -4,52 Kardemir (D) 8,91 9,30 -4,19 Logo Yazılım 40,00 41,64 -3,94 Tofaş Oto Fabrikası 65,05 67,60 -3,77 TAV Havalimanları 30,90 32,08 -3,68 Alarko GMYO 25,90 26,82 -3,43 BİM Mağazalar 64,00 65,95 -2,96 Şişe Cam 12,89 13,28 -2,94 Aksa 31,28 32,22 -2,92 Deva Holding 27,48 28,22 -2,62 QUA Granite Hayal Yapı 11,79 12,10 -2,56 Koza Madencilik 16,78 17,20 -2,44 Enerjisa Enerji 11,81 12,10 -2,40 Tekfen Holding 19,35 19,80 -2,27 Doğan Holding 2,72 2,78 -2,16 Ford Otosan 222,00 226,50 -1,99 Aydem Enerji 6,03 6,15 -1,95 Parsan 30,06 30,64 -1,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)