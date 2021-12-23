Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazancıyla 1.805,30 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,15 puan artarken, toplam işlem hacmi de 35,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,87 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,18 ile turizm oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.
43 HİSSE PRİM YAPTI, 43’Ü GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,19 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 1.984,56 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 53’ü geriledi.
Garanti Bankası, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, önceki 3 gün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam ettiğini duyurdu.
Dolar/TL, pazartesi günkü zirvesinden başlayan aşağı yönlü seyrine devam ederek 10,2520 ile 16 Kasım’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle küresel pay piyasalarında Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın devam edebileceğini söyledi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasasında Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyecek.
Yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Japonya’da enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
ALTININ ONSU
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.805,12 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 7,60 kayıpla 666 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,4428 lira, satışta 11,4886 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,4448 lira, satışta 12,4947 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1321, sterlin/dolar paritesi 1,3419, dolar/yen paritesi de 114,39 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,15 düşüşle 75,38 dolardan işlem görüyor.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.934.261.724
|Şişe Cam
|3.045.622.958
|Ereğli Demir Çelik
|2.508.920.753
|Kardemir (D)
|1.977.270.832
|Türk Hava Yolları
|1.868.242.234
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.748.188.215
|Tüpraş
|1.690.678.521
|SASA Polyester
|1.254.251.666
|Akbank
|1.066.358.720
|ASELSAN
|1.005.632.928
|BİM Mağazalar
|965.897.805
|Petkim
|865.262.200
|Türk Telekom
|796.410.797
|İş Bankası (C)
|733.664.376
|Koç Holding
|721.072.226
|Koza Altın
|715.636.710
|Türk İlaç Serum
|615.218.063
|Doğan Holding
|577.352.314
|Ford Otosan
|520.515.080
|Tekfen Holding
|474.271.004
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|14,69
|13,36
|9,96
|Anadolu Grubu Holding
|39,28
|36,00
|9,11
|Alarko Holding
|12,15
|11,20
|8,48
|Türk Telekom
|10,38
|9,72
|6,79
|Gübre Fabrikaları
|72,10
|69,00
|4,49
|Arçelik
|48,88
|47,00
|4,00
|Çan2 Termik
|10,95
|10,55
|3,79
|Ereğli Demir Çelik
|26,38
|25,44
|3,69
|Turkcell
|18,62
|18,03
|3,27
|Gözde Girişim
|8,21
|7,95
|3,27
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,58
|3,48
|2,87
|Torunlar GMYO
|4,01
|3,90
|2,82
|Sabancı Holding
|12,90
|12,56
|2,71
|Ülker Bisküvi
|17,70
|17,33
|2,14
|Erbosan
|120,70
|118,40
|1,94
|İskenderun Demir Çelik
|20,90
|20,52
|1,85
|Zorlu Enerji
|1,68
|1,65
|1,82
|Bera Holding
|9,78
|9,61
|1,77
|Türk Hava Yolları
|19,21
|18,88
|1,75
|Coca Cola İçecek
|88,25
|86,75
|1,73
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,50
|29,92
|-4,75
|Tüpraş
|142,90
|149,70
|-4,54
|MLP Sağlık
|32,50
|34,04
|-4,52
|Kardemir (D)
|8,91
|9,30
|-4,19
|Logo Yazılım
|40,00
|41,64
|-3,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|65,05
|67,60
|-3,77
|TAV Havalimanları
|30,90
|32,08
|-3,68
|Alarko GMYO
|25,90
|26,82
|-3,43
|BİM Mağazalar
|64,00
|65,95
|-2,96
|Şişe Cam
|12,89
|13,28
|-2,94
|Aksa
|31,28
|32,22
|-2,92
|Deva Holding
|27,48
|28,22
|-2,62
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,79
|12,10
|-2,56
|Koza Madencilik
|16,78
|17,20
|-2,44
|Enerjisa Enerji
|11,81
|12,10
|-2,40
|Tekfen Holding
|19,35
|19,80
|-2,27
|Doğan Holding
|2,72
|2,78
|-2,16
|Ford Otosan
|222,00
|226,50
|-1,99
|Aydem Enerji
|6,03
|6,15
|-1,95
|Parsan
|30,06
|30,64
|-1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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