Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.437,46 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,45 ile spor oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,30 puan ve yüzde 0,54 yükselişle 1.546,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 53’ü geriledi.
Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, delta varyantına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olduğunu belirtti.
Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD’de ve Almanya’da açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.538.559.735
|Ereğli Demir Çelik
|1.386.616.504
|Şişe Cam
|1.330.409.482
|Kardemir (D)
|1.009.191.942
|Türk Hava Yolları
|665.330.634
|Yapı ve Kredi Bankası
|635.944.068
|Bim Mağazalar
|600.011.488
|Tüpraş
|513.778.492
|Koza Altın
|440.228.853
|Petkim
|412.950.166
|Arçelik
|367.998.115
|Akbank
|300.563.169
|Emlak Konut GMYO
|247.797.256
|Koç Holding
|245.937.694
|İş Bankası (C)
|236.651.254
|Ford Otosan
|212.838.810
|ASELSAN
|208.583.622
|Tofaş Oto Fabrikası
|208.304.720
|Otokar
|201.680.331
|SASA Polyester
|190.150.374
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bim Mağazalar
|68,45
|64,60
|5,96
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,72
|39,22
|3,82
|İhlas Holding
|0,60
|0,58
|3,45
|Migros Ticaret
|35,18
|34,06
|3,29
|Şişe Cam
|8,39
|8,18
|2,57
|Doğan Holding
|2,75
|2,69
|2,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,49
|2,44
|2,05
|Ege Endüstri
|1.361,50
|1.335,00
|1,99
|Gübre Fabrikaları
|54,20
|53,25
|1,78
|Şok Marketler Ticaret
|12,15
|11,95
|1,67
|İş Bankası (C)
|5,48
|5,39
|1,67
|Tüpraş
|99,65
|98,10
|1,58
|Koç Holding
|21,02
|20,70
|1,55
|Akbank
|5,49
|5,41
|1,48
|Sabancı Holding
|9,86
|9,72
|1,44
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,19
|14,00
|1,36
|Türk Telekom
|6,82
|6,73
|1,34
|Otokar
|344,00
|339,60
|1,30
|Tekfen Holding
|14,88
|14,69
|1,29
|Enerjisa Enerji
|10,68
|10,55
|1,23
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,92
|7,41
|-6,61
|Brisa
|23,08
|24,70
|-6,56
|Ereğli Demir Çelik
|19,71
|20,52
|-3,95
|Fenerbahçe Futbol
|36,20
|37,64
|-3,83
|Türk Traktör
|176,10
|181,30
|-2,87
|Çimsa
|25,22
|25,96
|-2,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,48
|25,14
|-2,63
|Albaraka Türk
|1,50
|1,54
|-2,60
|Konya Çimento
|877,00
|900,00
|-2,56
|Borusan Mannesmann
|26,96
|27,62
|-2,39
|Nuh Çimento
|39,28
|40,22
|-2,34
|Borusan Yatırım Pazarlama
|338,50
|346,60
|-2,34
|İndeks Bilgisayar
|6,19
|6,33
|-2,21
|Odaş Elektrik
|1,36
|1,39
|-2,16
|Selçuk Ecza Deposu
|8,54
|8,72
|-2,06
|Alkim Kimya
|15,14
|15,44
|-1,94
|Pegasus
|70,35
|71,70
|-1,88
|Net Holding
|3,87
|3,94
|-1,78
|Jantsa Jant Sanayi
|72,50
|73,80
|-1,76
|Çemtaş
|13,61
|13,84
|-1,66
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