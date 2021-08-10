Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.437,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,45 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,30 puan ve yüzde 0,54 yükselişle 1.546,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 53’ü geriledi.

Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, delta varyantına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD’de ve Almanya’da açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.538.559.735 Ereğli Demir Çelik 1.386.616.504 Şişe Cam 1.330.409.482 Kardemir (D) 1.009.191.942 Türk Hava Yolları 665.330.634 Yapı ve Kredi Bankası 635.944.068 Bim Mağazalar 600.011.488 Tüpraş 513.778.492 Koza Altın 440.228.853 Petkim 412.950.166 Arçelik 367.998.115 Akbank 300.563.169 Emlak Konut GMYO 247.797.256 Koç Holding 245.937.694 İş Bankası (C) 236.651.254 Ford Otosan 212.838.810 ASELSAN 208.583.622 Tofaş Oto Fabrikası 208.304.720 Otokar 201.680.331 SASA Polyester 190.150.374

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 68,45 64,60 5,96 Tofaş Oto Fabrikası 40,72 39,22 3,82 İhlas Holding 0,60 0,58 3,45 Migros Ticaret 35,18 34,06 3,29 Şişe Cam 8,39 8,18 2,57 Doğan Holding 2,75 2,69 2,23 Yapı ve Kredi Bankası 2,49 2,44 2,05 Ege Endüstri 1.361,50 1.335,00 1,99 Gübre Fabrikaları 54,20 53,25 1,78 Şok Marketler Ticaret 12,15 11,95 1,67 İş Bankası (C) 5,48 5,39 1,67 Tüpraş 99,65 98,10 1,58 Koç Holding 21,02 20,70 1,55 Akbank 5,49 5,41 1,48 Sabancı Holding 9,86 9,72 1,44 İş Yatırım Menkul Değerler 14,19 14,00 1,36 Türk Telekom 6,82 6,73 1,34 Otokar 344,00 339,60 1,30 Tekfen Holding 14,88 14,69 1,29 Enerjisa Enerji 10,68 10,55 1,23

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: