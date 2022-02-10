Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kaybıyla 2.038,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,10 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,41 ile bilişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,96 puan ve yüzde 0,26 düşüşle 2.261,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33’ü prim yaptı, 60’ı geriledi.

Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD’de enflasyonun beklentileri aşması sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ayki toplantısında faiz artırımına dair beklentilerin güçlendiğini ve piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, enerji fiyatlarının seyri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon, İngiltere’de büyüme, ABD’de tüketici güven endeksinin öne çıkacağını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in piyasalar kapandıktan sonra Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.055 ve 2.100 seviyelerinin direnç, 1.990 ve 1.930 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2021’de 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 sonunda cari işlemler hesabının 14 milyar 620 milyon dolar açık vermesini öngörüyor.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Aralık 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artmasını bekleyen ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,8 artacağını tahmin ediyor.

– Altının onsu 1.839,25 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.839,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 kayıpla 791 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,5227 lira, satışta 13,5769 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5580 lira, satışta 13,6123 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,63’ten, bileşik getirisi de yüzde 20,59’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1468, sterlin/dolar paritesi 1,3615, dolar/yen paritesi de 115,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,05 artışla 92,06 dolardan işlem görüyo