Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 değer kazanarak günü 1.808,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 2,35, hizmetler endeksi yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 5,92 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 37,30 puan ve yüzde 1,95 yükselişle 1.951,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77’si prim yaptı, 18’i geriledi.

Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Garanti Bankası, ASELSAN ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler devam etse de yeni haftanın ilk işlem gününde iyimserliğin ön plana çıktığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın sunumlarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Çin’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’de tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını aktardı.

ANALİST YORUMU VE ANKETLER

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.097.347.195 SASA Polyester 2.262.477.506 Garanti Bankası 2.124.704.348 ASELSAN 1.848.672.479 Şişe Cam 1.430.955.915 Yapı ve Kredi Bankası 1.196.078.044 Kardemir (D) 1.174.854.461 Petkim 854.253.355 Akbank 834.881.230 Tüpraş 831.934.007 Ereğli Demir Çelik 717.110.923 Emlak Konut GMYO 679.229.057 Koza Altın 659.276.842 Koç Holding 558.227.709 Sabancı Holding 549.037.193 İş Bankası (C) 499.225.749 Pegasus 448.767.071 Ford Otosan 420.478.921 Hektaş 418.035.454 TAV Havalimanları 402.855.821

BIST 100’DE EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 22,74 20,68 9,96 Türk İlaç Serum 14,36 13,06 9,95 SASA Polyester 42,96 39,42 8,98 Selçuk Ecza Deposu 12,31 11,31 8,84 Aksa 27,90 26,04 7,14 QUA Granite Hayal Yapı 12,67 11,92 6,29 Kerevitaş Gıda 5,37 5,08 5,71 Aygaz 22,00 20,82 5,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,07 6,73 5,05 Tofaş Oto Fabrikası 82,50 78,70 4,83 Türk Telekom 9,60 9,17 4,69 İş GMYO 2,49 2,38 4,62 Tüpraş 155,40 149,00 4,30 Doğuş Otomotiv 45,72 44,00 3,91 Tümosan Motor ve Traktör 18,89 18,19 3,85 Çan2 Termik 12,06 11,63 3,70 Vestel 30,98 30,00 3,27 Ford Otosan 246,50 239,00 3,14 Anadolu Efes 24,98 24,26 2,97 Gübre Fabrikaları 79,00 76,75 2,93

BIST 100’DE BUGÜN AZALAN 18 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,88 1,95 -3,59 Migros Ticaret 43,00 44,00 -2,27 Aksa Enerji 8,88 9,08 -2,20 Odaş Elektrik 1,52 1,54 -1,30 İş Bankası (C) 6,63 6,70 -1,04 Global Yatırım Holding 2,04 2,06 -0,97 Koza Madencilik 18,94 19,09 -0,79 İş Yatırım Menkul Değerler 19,68 19,83 -0,76 Yapı ve Kredi Bankası 3,17 3,19 -0,63 Alarko Holding 11,04 11,10 -0,54 Vakıflar Bankası 3,76 3,78 -0,53 Kartonsan 61,00 61,30 -0,49 Garanti Bankası 11,40 11,44 -0,35 Enka İnşaat 15,36 15,41 -0,32 Aydem Enerji 6,58 6,60 -0,30 İş Finansal Kiralama 3,30 3,31 -0,30 Halkbank 4,87 4,88 -0,20 Akbank 6,60 6,61 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)