Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 değer kazanarak günü 1.808,79 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile turizm oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78, sanayi endeksi yüzde 2,35, hizmetler endeksi yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 5,92 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 37,30 puan ve yüzde 1,95 yükselişle 1.951,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77’si prim yaptı, 18’i geriledi.
Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Garanti Bankası, ASELSAN ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler devam etse de yeni haftanın ilk işlem gününde iyimserliğin ön plana çıktığını söyledi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın sunumlarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Çin’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’de tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını aktardı.
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- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
ANALİST YORUMU VE ANKETLER
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.097.347.195
|SASA Polyester
|2.262.477.506
|Garanti Bankası
|2.124.704.348
|ASELSAN
|1.848.672.479
|Şişe Cam
|1.430.955.915
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.196.078.044
|Kardemir (D)
|1.174.854.461
|Petkim
|854.253.355
|Akbank
|834.881.230
|Tüpraş
|831.934.007
|Ereğli Demir Çelik
|717.110.923
|Emlak Konut GMYO
|679.229.057
|Koza Altın
|659.276.842
|Koç Holding
|558.227.709
|Sabancı Holding
|549.037.193
|İş Bankası (C)
|499.225.749
|Pegasus
|448.767.071
|Ford Otosan
|420.478.921
|Hektaş
|418.035.454
|TAV Havalimanları
|402.855.821
BIST 100’DE EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ASELSAN
|22,74
|20,68
|9,96
|Türk İlaç Serum
|14,36
|13,06
|9,95
|SASA Polyester
|42,96
|39,42
|8,98
|Selçuk Ecza Deposu
|12,31
|11,31
|8,84
|Aksa
|27,90
|26,04
|7,14
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,67
|11,92
|6,29
|Kerevitaş Gıda
|5,37
|5,08
|5,71
|Aygaz
|22,00
|20,82
|5,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,07
|6,73
|5,05
|Tofaş Oto Fabrikası
|82,50
|78,70
|4,83
|Türk Telekom
|9,60
|9,17
|4,69
|İş GMYO
|2,49
|2,38
|4,62
|Tüpraş
|155,40
|149,00
|4,30
|Doğuş Otomotiv
|45,72
|44,00
|3,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,89
|18,19
|3,85
|Çan2 Termik
|12,06
|11,63
|3,70
|Vestel
|30,98
|30,00
|3,27
|Ford Otosan
|246,50
|239,00
|3,14
|Anadolu Efes
|24,98
|24,26
|2,97
|Gübre Fabrikaları
|79,00
|76,75
|2,93
BIST 100’DE BUGÜN AZALAN 18 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,88
|1,95
|-3,59
|Migros Ticaret
|43,00
|44,00
|-2,27
|Aksa Enerji
|8,88
|9,08
|-2,20
|Odaş Elektrik
|1,52
|1,54
|-1,30
|İş Bankası (C)
|6,63
|6,70
|-1,04
|Global Yatırım Holding
|2,04
|2,06
|-0,97
|Koza Madencilik
|18,94
|19,09
|-0,79
|İş Yatırım Menkul Değerler
|19,68
|19,83
|-0,76
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,17
|3,19
|-0,63
|Alarko Holding
|11,04
|11,10
|-0,54
|Vakıflar Bankası
|3,76
|3,78
|-0,53
|Kartonsan
|61,00
|61,30
|-0,49
|Garanti Bankası
|11,40
|11,44
|-0,35
|Enka İnşaat
|15,36
|15,41
|-0,32
|Aydem Enerji
|6,58
|6,60
|-0,30
|İş Finansal Kiralama
|3,30
|3,31
|-0,30
|Halkbank
|4,87
|4,88
|-0,20
|Akbank
|6,60
|6,61
|-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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