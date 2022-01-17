Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazancıyla 2.085,76 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,70 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,16 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,61 ile metal, ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 0,80 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,48 puan ve yüzde 0,41 yükselişle 2.311,55 puandan kapandı.

78 HİSSE PRİM YAPTI, 22’Sİ GERİLEDİ

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78’i prim yaptı, 22’si geriledi. Petkim, Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Almanya’da Zew endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, BoJ’un faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, şahinleşen ABD Merkez Bankası’nın ardından karar metnindeki olası değişikliklerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.110 seviyesinin direnç, 2.070 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.