Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kazancıyla 2.003,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,61 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 0,60, hizmetler endeksi yüzde 1,07 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,66 puan ve yüzde 0,72 yükselişle 2.202,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68’i prim yaptı, 28’i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta hakim olan oynaklığın yavaş yavaş azaldığını belirterek, Çin’de teknoloji şirketlerine yönelik atılan regülasyon adımlarında sona gelindiğine ilişkin haberlerin de risk iştahını desteklediğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin ise hala önemli risk unsuru olduğuna işret eden analistler, yarın dünya çapında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.