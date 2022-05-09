Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 2.465,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,33 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,84 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,28 yükselişle 2.734,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46’sı prim yaptı, 53’ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.​​​​​​​

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin’de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul’un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha “şahin” politikaların gerekebileceği endişelerinin de pay piyasalarını baskıladığını aktaran analistler, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Dolar endeksi, bugün 104,2’ye ulaşarak 20 yılın zirvesindeki seyrine devam etti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın Fed, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da ZEW endekslerinin öne çıkacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.858,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.858,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 kayıpla 917 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,9635 lira, satışta 15,0235 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,8874 lira, satışta 14,9471 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,10’dan, bileşik getirisi de yüzde 23,32’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2310, dolar/yen paritesi de 130,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 6,2 düşüşle 105,6 dolardan işlem görüyor.