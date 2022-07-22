Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 değer kazancıyla 2.516,56 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,08 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,97 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,61 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 2.685,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56’sı prim yaptı, 40’ı geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik, Sabancı Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU?

Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, açıklanan makroekonomik verilerin, beklentilerin şekillenmesi üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu’nun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de ve Avro Bölgesinde büyüme, Almanya’da ve Japonya’da enflasyonun öne çıkacağını söyledi.