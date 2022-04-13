Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 2.460,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 62 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,33 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,81 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Günün ilk yarısında 2.497,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 2.460 puanın hemen üzerinde dengelendi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,73 puan ve yüzde 0,21 yükselişle 2.755,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34’ü prim yaptı, 65’i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Koza Altın İşletmeleri ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yıllık bazda yüzde 11,2 ile verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010’dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Analistler, ABD başta olmak üzere küresel ölçekte etkili olan enflasyonun merkez bankalarını daha da şahinleştirebileceğinden endişe edildiğini ve dünya borsalarındaki risk algısının devam ettiğini, belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında olacağını bildirdi.

ECB’nin politika faizini değiştirmesi beklenmese de karar metninde ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasında bölge genelinde oldukça artan enflasyon baskısının ardından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14’te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

– Altının onsu 1.977,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.977,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazanımla 927 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,5502 lira, satışta 14,6085 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6530 lira, satışta 14,7117 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,64’ten, bileşik getirisi de yüzde 22,81’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0862, sterlin/dolar paritesi 1,3060, dolar/yen paritesi de 125,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,55 yükselişle 106,43 dolardan işlem görüyor.