Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,33 kazançla 2.449,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,93 ve holding endeksi yüzde 3,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,12 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.450,16 puana, kapanış rekorunu da 2.449,11 puana taşıdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,24, sanayi endeksi yüzde 1,10, hizmetler endeksi yüzde 1,05 ve teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 68,66 puan ve yüzde 2,58 yükselişle 2.731,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79’u prim yaptı, 19’u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kar artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka karlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının riskler kadar fırsatları da beraberinde getirdiğine değinen analistler, Türkiye ile batılı devletler arasında son dönemde iyiye giden ilişkilerin de Türk lirası varlıkları desteklediğini dile getirdi.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere şahinleşen merkez bankaları ve Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının küresel pay piyasalarında risk algısını beslediğini ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü ifade ederek,Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimalinin de düşük seyreden risk iştahında önemli rol oynadığını aktardı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise ABD’de enflasyon, Almanya’da enflasyon ve Zew endekslerinin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.450 puanın direnç, 2.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor. Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artacağını öngörüyor.

​​​​​​​- Altının onsu 1.953,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.953,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 922 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7059 lira, satışta 14,7648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7110 lira, satışta 14,7699 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,69’dan, bileşik getirisi de yüzde 23,98’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0887, sterlin/dolar paritesi 1,3035, dolar/yen paritesi de 125,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,25 düşüşle 98,76 dolardan işlem görüyor.