Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 kazançla 2.004,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,06 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile elektrik oldu.
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.012,26 puana, kapanış rekorunu da 2.004,55 puana taşıdı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,87, sanayi endeksi yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 2,35 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,68 puan ve yüzde 1,29 yükselişle 2.171,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62’si prim yaptı, 35’i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin’de enflasyon, Almanya’da dış ticaret verileri, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.040 seviyesinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.042.658.955
|Garanti Bankası
|4.838.483.946
|Şişe Cam
|4.617.806.966
|Kardemir (D)
|2.692.992.515
|ASELSAN
|2.670.541.616
|Emlak Konut GMYO
|1.952.456.961
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.584.908.286
|Akbank
|1.534.938.178
|Ereğli Demir Çelik
|1.412.907.005
|Petkim
|1.376.837.824
|TAV Havalimanları
|1.264.421.699
|SASA Polyester
|1.095.284.976
|İş Bankası (C)
|1.062.694.265
|Pegasus
|906.475.687
|Koç Holding
|882.394.275
|Hektaş
|865.479.810
|Koza Altın
|854.468.478
|Tüpraş
|829.995.195
|Tekfen Holding
|826.425.186
|Gübre Fabrikaları
|812.953.475
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|14,76
|13,42
|9,99
|TAV Havalimanları
|38,50
|35,46
|8,57
|Türk Hava Yolları
|20,38
|19,20
|6,15
|Brisa
|33,96
|32,00
|6,13
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|2,40
|5,83
|Anadolu Grubu Holding
|42,50
|40,18
|5,77
|Alkim Kimya
|20,36
|19,30
|5,49
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,80
|20,92
|4,21
|Erbosan
|145,20
|139,50
|4,09
|Tekfen Holding
|21,98
|21,16
|3,88
|Pegasus
|100,20
|96,55
|3,78
|İş Bankası (C)
|7,66
|7,39
|3,65
|QUA Granite Hayal Yapı
|15,02
|14,50
|3,59
|ASELSAN
|23,90
|23,08
|3,55
|İndeks Bilgisayar
|8,29
|8,03
|3,24
|Selçuk Ecza Deposu
|12,00
|11,63
|3,18
|Ziraat GMYO
|2,72
|2,64
|3,03
|Ege Endüstri
|1.975,00
|1.917,60
|2,99
|Koç Holding
|33,40
|32,46
|2,90
|Akbank
|7,41
|7,21
|2,77
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|55,80
|57,40
|-2,79
|Esenboğa Elektrik
|31,88
|32,72
|-2,57
|BİM Mağazalar
|76,15
|77,55
|-1,81
|Karsan Otomotiv
|4,36
|4,44
|-1,80
|Odaş Elektrik
|1,64
|1,67
|-1,80
|Türk İlaç Serum
|12,62
|12,83
|-1,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,61
|7,73
|-1,55
|Bera Holding
|11,41
|11,58
|-1,47
|Aksa Enerji
|9,48
|9,61
|-1,35
|Kerevitaş Gıda
|5,11
|5,18
|-1,35
|Doğuş Otomotiv
|50,30
|50,90
|-1,18
|Netaş Telekomünikasyon
|21,02
|21,26
|-1,13
|Biotrend Çevre ve Enerji
|7,12
|7,20
|-1,11
|İş GMYO
|2,68
|2,71
|-1,11
|Gözde Girişim
|9,10
|9,20
|-1,09
|İzmir Demir Çelik
|2,74
|2,77
|-1,08
|Zorlu Enerji
|1,83
|1,85
|-1,08
|Halk GMYO
|2,79
|2,82
|-1,06
|Akçansa
|20,78
|21,00
|-1,05
|Aydem Enerji
|7,11
|7,17
|-0,84
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