Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 kazançla 2.004,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 2,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,06 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.012,26 puana, kapanış rekorunu da 2.004,55 puana taşıdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,87, sanayi endeksi yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 0,25 ve teknoloji endeksi yüzde 2,35 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,68 puan ve yüzde 1,29 yükselişle 2.171,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62’si prim yaptı, 35’i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin’de enflasyon, Almanya’da dış ticaret verileri, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.040 seviyesinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.042.658.955 Garanti Bankası 4.838.483.946 Şişe Cam 4.617.806.966 Kardemir (D) 2.692.992.515 ASELSAN 2.670.541.616 Emlak Konut GMYO 1.952.456.961 Yapı ve Kredi Bankası 1.584.908.286 Akbank 1.534.938.178 Ereğli Demir Çelik 1.412.907.005 Petkim 1.376.837.824 TAV Havalimanları 1.264.421.699 SASA Polyester 1.095.284.976 İş Bankası (C) 1.062.694.265 Pegasus 906.475.687 Koç Holding 882.394.275 Hektaş 865.479.810 Koza Altın 854.468.478 Tüpraş 829.995.195 Tekfen Holding 826.425.186 Gübre Fabrikaları 812.953.475

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 14,76 13,42 9,99 TAV Havalimanları 38,50 35,46 8,57 Türk Hava Yolları 20,38 19,20 6,15 Brisa 33,96 32,00 6,13 Emlak Konut GMYO 2,54 2,40 5,83 Anadolu Grubu Holding 42,50 40,18 5,77 Alkim Kimya 20,36 19,30 5,49 İş Yatırım Menkul Değerler 21,80 20,92 4,21 Erbosan 145,20 139,50 4,09 Tekfen Holding 21,98 21,16 3,88 Pegasus 100,20 96,55 3,78 İş Bankası (C) 7,66 7,39 3,65 QUA Granite Hayal Yapı 15,02 14,50 3,59 ASELSAN 23,90 23,08 3,55 İndeks Bilgisayar 8,29 8,03 3,24 Selçuk Ecza Deposu 12,00 11,63 3,18 Ziraat GMYO 2,72 2,64 3,03 Ege Endüstri 1.975,00 1.917,60 2,99 Koç Holding 33,40 32,46 2,90 Akbank 7,41 7,21 2,77

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: