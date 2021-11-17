Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 1,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,80 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,52 ile ticaret oldu.

Dünya borsalarındaki sakin seyre karşın Borsa İstanbul’un pozitif ayrıştığı günde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,27 değer kazanarak 1.707,04 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,90 puan ve yüzde 1,35 yükselişle 1.868,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77’si prim yaptı, 17’si geriledi.

Petkim, Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini söyledi.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, yarınki PPK toplantısında politika faizinin 100 baz puan düşürülerek yüzde 15’e çekilmesini bekliyor. Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18’den yüzde 16 seviyesine düşürülmüştü.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 1.725 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.670 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.866,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazançla 626 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 10,3920 lira, satışta 10,4336 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 10,1600lira, satışta 10,2007 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,15’ten, bileşik getirisi de yüzde 17,89’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1312, sterlin/dolar paritesi 1,3463, dolar/yen paritesi de 114,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,10 gerileyerek 80,90 dolardan işlem görüyor.