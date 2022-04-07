Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.345,20 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 39,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,63, holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,65 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile madencilik oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazancıyla 2.345,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,21, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 1,47 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 30,16 puan ve yüzde 1,17 yükselişle 2.603,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77’si prim yaptı, 20’si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), ASELSAN ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, Rusya’ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesi ile küresel piyasalarda dalgalı bir seyrin hakim olduğunu, Borsa İstanbul’un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini belirten analistler, yetkililerinin çoğunun,” bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu” yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD’de toptan stoklar, Japonya’da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.930,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.930,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 906 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7186 lira, satışta 14,7776 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7073 lira, satışta 14,7662 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,40’tan, bileşik getirisi de yüzde 24,76’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0903, sterlin/dolar paritesi 1,3062, dolar/yen paritesi de 123,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,38 düşüşle 99,10 dolardan işlem görüyor.