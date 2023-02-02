BIST100'de gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 değer kazanarak günü 4.752,24 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 118,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,92 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,40 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 6,05 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,73 ve hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 69,31 puan ve yüzde 1,33 yükselişle 5.269,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 54'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, ASELSAN ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı.

Karar metninde, faiz oranında artışın devam edeceğine işaret edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell, ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarında "şahin" duruşun sürdürülmesine karşın Powell'ın daha yumuşak tondaki açıklamalarının küresel pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,0'e çıkardığını duyurdu. Böylece İngiltere'de politika faizi, Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkartılmış oldu.

Avrupa Merkez Bankası da (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,66 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

- Altının onsu 1.926 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.926 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 189 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7782 lira, satışta 18,8534 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7765 lira, satışta 18,5818 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,23'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,49'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2290, dolar/yen paritesi de 128,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,1 düşüşle 81,4 dolardan işlem görüyor.