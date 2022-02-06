ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 12.79 ile Ziraat GMYO ve yüzde 12.19 ile Parsan olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 8.81 ve yüzde 7.86 ile Eczacıbaşı İlaç ve Selçuk Ecza Deposu hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 15.11 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 10.25 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti.

Endeksin düşüşünde Ulaştırma sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.99 azalışla 1,958 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 146 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 25.35 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor.

Endeksin 7 ve 20 günlük ortalamalarının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri sağlayabilir. RSI göstergesi 47.22 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.89 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,998 ve 2,038 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,934 ve 1,909 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.36 baz puan azalarak yüzde 39.98 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 21.73 seviyesinde bulunuyor.

AKSA ENERJİ

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 11.36 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 12 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.40 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 11.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.40-10.40

Satım aralığı: 12.40-13.10

Yabancı Payı (%) : 5.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

İZLENMELİ

17.54 – 19.44 aralığında hareket eden hisse 17.7 seviyesinin altında kapanışlarda 15.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 20.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.40-13.20

Satım aralığı: 20.50-20.60

Yabancı Payı (%) : 8.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 72.45 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 68.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 69.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 68.00-66.50

Satım aralığı: 70.50-71.00

Yabancı Payı (%) : 49.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

BORUSAN YAT. PAZ.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 353.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 370.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 338.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 355.00-347.50

Satım aralığı: 370.00-375.00

Yabancı Payı (%) : 2.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 2.32 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.51 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.26 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.37-2.35

Satım aralığı: 2.39-2.41

Yabancı Payı (%) : 27.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.98 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 13.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 13.96 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.14 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.80-13.60

Satım aralığı: 14.10-14.20

Yabancı Payı (%) : 60.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.16 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.80-11.70

Satım aralığı: 12.00-12.00

Yabancı Payı (%) : 40.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

DİRENÇTE ZORLANDI

76.95-82.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 77.75 seviyesinin altında kapanışlarda 76.00 seviyesine gerileyebilir. 80.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 80.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 76.00-75.00

Satım aralığı: 80.50-81.00

Yabancı Payı (%) : 8.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.31 puan arttı.

T. HALK BANKASI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.09 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.78 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.78-4.64

Satım aralığı: 5.00-5.08

Yabancı Payı (%) : 3.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 8.09 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.05-7.70

Satım aralığı: 8.50-8.70

Yabancı Payı (%) : 35.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

33.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 30.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 31.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.50-29.50

Satım aralığı: 32.00-32.00

Yabancı Payı (%) : 64.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 21.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23.30 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.50-16.40

Satım aralığı: 23.30-24.10

Yabancı Payı (%) : 25.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.43 puan azaldı.

KOZA ALTIN

GÜÇ KAYBEDİYOR

131.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 115.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 123.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 115.00-108.00

Satım aralığı: 127.00-128.00

Yabancı Payı (%) : 23.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

GÜÇ KAYBEDİYOR

12.23 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.23 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.70-10.70

Satım aralığı: 12.10-12.50

Yabancı Payı (%) : 20.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.58 puan azaldı.

PETKİM

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 8.23 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.95 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.80-7.03

Satım aralığı: 8.95-9.50

Yabancı Payı (%) : 20.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.30 puan azaldı.

PEGASUS

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 101.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 94.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 105.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 94.00-91.50

Satım aralığı: 105.00-106.00

Yabancı Payı (%) : 43.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.86 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

14.89-15.46 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.99 seviyesinin altında kapanışlarda 14.40 seviyesine gerileyebilir. 15.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.40-14.40

Satım aralığı: 15.30-15.70

Yabancı Payı (%) : 57.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.