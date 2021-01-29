Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 24,88 puan azalarak 1.473,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 20,90 puan ve yüzde 1,39 kayıpla 1.477,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.469,55, en yüksek 1.495,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,66 azalışla 1.473,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 1,88, teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,50 puan ve yüzde 1,84 azalışla 1.572,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25’i prim yaptı, 71’i geriledi. GÜBRETAŞ, Garanti BBVA, , Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğan Holding, Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 72,50 69,10 4,92 Doğan Holding 3,89 3,72 4,57 Karsan Otomotiv 5,21 4,99 4,41 MLP Sağlık 22,90 22,06 3,81 Konya Çimento 1.648,30 1.598,90 3,09 Deva Holding 28,30 27,50 2,91 Türkiye Sigorta 7,47 7,28 2,61 Aygaz 18,15 17,73 2,37 Halk GMYO 3,99 3,92 1,79 Bera Holding 20,44 20,10 1,69 Emlak Konut GMYO 2,41 2,37 1,69 Vestel 26,20 25,78 1,63 Otokar 392,00 386,20 1,50 İhlas Gayrimenkul 1,41 1,39 1,44 Ege Endüstri 1.680,00 1.662,80 1,03 Ege Gübre 222,50 220,70 0,82 Eczacıbaşı İlaç 8,00 7,94 0,76 Ülker Bisküvi 22,68 22,52 0,71 Tekfen Holding 18,11 18,00 0,61 Kartonsan 76,20 75,75 0,59

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 143,90 155,50 -7,46 Şok Marketler 13,26 13,83 -4,12 Brisa 24,32 25,28 -3,80 Arçelik 33,00 34,24 -3,62 Verusa Holding 54,20 56,15 -3,47 Alcatel Lucent Teletaş 28,60 29,58 -3,31 Mavi Giyim 53,00 54,80 -3,28 Bim Mağazalar 71,95 74,35 -3,23 Anadolu Grubu Holding 27,22 28,10 -3,13 Türk Telekom 7,90 8,15 -3,07 Bagfaş 27,84 28,72 -3,06 Tüpraş 99,40 102,50 -3,02 Alarko Holding 9,85 10,15 -2,96 Good-Year 8,25 8,50 -2,94 Turkcell 15,94 16,40 -2,80 Net Holding 3,88 3,99 -2,76 Pegasus 70,60 72,60 -2,75 İş Bankası (C) 6,14 6,30 -2,54 Alkim Kimya 18,33 18,80 -2,50 Bursa Çimento 11,90 12,20 -2,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)