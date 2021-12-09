Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 kazançla 2.031,44 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 51,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,25 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile turizm oldu.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 2,59 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 36,29 puan ve yüzde 1,67 yükselişle 2.207,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54’ü prim yaptı, 44’ü geriledi.
Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.053,47 puana, kapanış rekorunu da 2.031,44 puana taşıdı.
ANALİST YORUMU NE?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.
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- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıların anketi, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de tüketici güven endeksi ve enflasyon, İngiltere’de büyüme, Almanya’da enflasyonun öne çıkacağını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.060 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.984.753.725
|Şişe Cam
|4.918.555.977
|Kardemir (D)
|4.134.507.273
|Garanti Bankası
|3.321.775.641
|ASELSAN
|3.122.789.075
|Ereğli Demir Çelik
|2.109.982.062
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.801.076.206
|SASA Polyester
|1.700.214.061
|Petkim
|1.578.969.408
|TAV Havalimanları
|1.487.809.226
|İş Bankası (C)
|1.311.878.443
|Emlak Konut GMYO
|1.304.206.857
|Akbank
|1.249.550.073
|BİM Mağazalar
|974.252.646
|Pegasus
|963.547.589
|Koç Holding
|939.517.084
|Tüpraş
|876.424.990
|Sabancı Holding
|871.324.318
|Koza Altın
|780.962.753
|Tekfen Holding
|768.368.098
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Hava Yolları
|22,00
|20,38
|7,95
|Bera Holding
|12,20
|11,41
|6,92
|Kardemir (D)
|10,50
|9,88
|6,28
|Sarkuysan
|21,40
|20,14
|6,26
|Doğuş Otomotiv
|52,85
|50,30
|5,07
|Tekfen Holding
|23,04
|21,98
|4,82
|ASELSAN
|25,04
|23,90
|4,77
|Pegasus
|104,90
|100,20
|4,69
|İş Finansal Kiralama
|3,88
|3,71
|4,58
|Ereğli Demir Çelik
|26,40
|25,32
|4,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|8,21
|7,88
|4,19
|Arçelik
|51,20
|49,18
|4,11
|Anadolu Efes
|29,50
|28,40
|3,87
|Petkim
|8,94
|8,62
|3,71
|Akçansa
|21,50
|20,78
|3,46
|Şişe Cam
|15,40
|14,89
|3,43
|SASA Polyester
|48,44
|46,88
|3,33
|TAV Havalimanları
|39,54
|38,50
|2,70
|İzmir Demir Çelik
|2,81
|2,74
|2,55
|Halkbank
|5,36
|5,23
|2,49
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|4,54
|4,70
|-3,40
|İş GMYO
|2,59
|2,68
|-3,36
|Netaş Telekomünikasyon
|20,66
|21,02
|-1,71
|BİM Mağazalar
|74,85
|76,15
|-1,71
|Ege Endüstri
|1.942,60
|1.975,00
|-1,64
|Turkcell
|20,28
|20,60
|-1,55
|Coca Cola İçecek
|96,00
|97,50
|-1,54
|Erbosan
|143,00
|145,20
|-1,52
|İndeks Bilgisayar
|8,17
|8,29
|-1,45
|Şok Marketler Ticaret
|15,03
|15,24
|-1,38
|Türkiye Sigorta
|5,82
|5,90
|-1,36
|Selçuk Ecza Deposu
|11,85
|12,00
|-1,25
|Kartonsan
|64,80
|65,60
|-1,22
|Doğan Holding
|3,46
|3,50
|-1,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|37,38
|37,80
|-1,11
|Türk İlaç Serum
|12,48
|12,62
|-1,11
|Otokar
|421,30
|426,00
|-1,10
|Hektaş
|14,61
|14,76
|-1,02
|Koza Madencilik
|21,48
|21,70
|-1,01
|Garanti Bankası
|11,86
|11,98
|-1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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