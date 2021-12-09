Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 kazançla 2.031,44 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 51,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,25 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 2,59 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 36,29 puan ve yüzde 1,67 yükselişle 2.207,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54’ü prim yaptı, 44’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.053,47 puana, kapanış rekorunu da 2.031,44 puana taşıdı.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıların anketi, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de tüketici güven endeksi ve enflasyon, İngiltere’de büyüme, Almanya’da enflasyonun öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.060 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.984.753.725 Şişe Cam 4.918.555.977 Kardemir (D) 4.134.507.273 Garanti Bankası 3.321.775.641 ASELSAN 3.122.789.075 Ereğli Demir Çelik 2.109.982.062 Yapı ve Kredi Bankası 1.801.076.206 SASA Polyester 1.700.214.061 Petkim 1.578.969.408 TAV Havalimanları 1.487.809.226 İş Bankası (C) 1.311.878.443 Emlak Konut GMYO 1.304.206.857 Akbank 1.249.550.073 BİM Mağazalar 974.252.646 Pegasus 963.547.589 Koç Holding 939.517.084 Tüpraş 876.424.990 Sabancı Holding 871.324.318 Koza Altın 780.962.753 Tekfen Holding 768.368.098

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 22,00 20,38 7,95 Bera Holding 12,20 11,41 6,92 Kardemir (D) 10,50 9,88 6,28 Sarkuysan 21,40 20,14 6,26 Doğuş Otomotiv 52,85 50,30 5,07 Tekfen Holding 23,04 21,98 4,82 ASELSAN 25,04 23,90 4,77 Pegasus 104,90 100,20 4,69 İş Finansal Kiralama 3,88 3,71 4,58 Ereğli Demir Çelik 26,40 25,32 4,27 ARD Bilişim Teknolojileri 8,21 7,88 4,19 Arçelik 51,20 49,18 4,11 Anadolu Efes 29,50 28,40 3,87 Petkim 8,94 8,62 3,71 Akçansa 21,50 20,78 3,46 Şişe Cam 15,40 14,89 3,43 SASA Polyester 48,44 46,88 3,33 TAV Havalimanları 39,54 38,50 2,70 İzmir Demir Çelik 2,81 2,74 2,55 Halkbank 5,36 5,23 2,49

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 4,54 4,70 -3,40 İş GMYO 2,59 2,68 -3,36 Netaş Telekomünikasyon 20,66 21,02 -1,71 BİM Mağazalar 74,85 76,15 -1,71 Ege Endüstri 1.942,60 1.975,00 -1,64 Turkcell 20,28 20,60 -1,55 Coca Cola İçecek 96,00 97,50 -1,54 Erbosan 143,00 145,20 -1,52 İndeks Bilgisayar 8,17 8,29 -1,45 Şok Marketler Ticaret 15,03 15,24 -1,38 Türkiye Sigorta 5,82 5,90 -1,36 Selçuk Ecza Deposu 11,85 12,00 -1,25 Kartonsan 64,80 65,60 -1,22 Doğan Holding 3,46 3,50 -1,14 Kordsa Teknik Tekstil 37,38 37,80 -1,11 Türk İlaç Serum 12,48 12,62 -1,11 Otokar 421,30 426,00 -1,10 Hektaş 14,61 14,76 -1,02 Koza Madencilik 21,48 21,70 -1,01 Garanti Bankası 11,86 11,98 -1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)