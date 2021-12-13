Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,24 kazançla 2.101,51 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 46 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,04 ve holding endeksi yüzde 2,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,10 ile metal, ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,38 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.115,89 puana, kapanış rekorunu da 2.101,51 puana taşıdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,34, sanayi endeksi yüzde 3,90, hizmetler endeksi yüzde 1,64 ve teknoloji endeksi yüzde 3,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 81,89 puan ve yüzde 3,70 yükselişle 2.294,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 86’sı prim yaptı, 14’ü geriledi.

Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise ABD’de Üretici Fiyat Endeksi ve Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin, piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 puanın direnç, 2.030 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.920.707.600 Kardemir (D) 3.296.378.059 Türk Hava Yolları 3.172.106.159 Petkim 3.127.441.165 Şişe Cam 2.621.524.878 Aselsan 2.590.822.456 Yapı ve Kredi Bank. 2.024.643.635 Tüpraş 1.553.622.796 Emlak Konut GMYO 1.532.403.299 Ereğli Demir Çelik 1.507.906.477 Akbank 1.376.733.120 Koza Altın 1.282.792.290 Sasa Polyester 1.107.071.789 İş Bankası (C) 1.074.424.904 Bim Mağazalar 834.082.403 Sabancı Holding 771.729.950 TAV Havalimanları 745.309.723 Koç Holding 730.910.506 Tekfen Holding 577.788.070 Doğan Holding 577.145.853

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 35,04 31,86 9,98 Tüpraş 188,60 173,00 9,02 Ereğli Demir Çelik 28,68 26,72 7,34 Petkim 9,94 9,27 7,23 İzmir Demir Çelik 2,93 2,74 6,93 Sarkuysan 22,68 21,22 6,88 Anadolu Grubu Holding 47,50 44,98 5,60 Alkim Kimya 21,60 20,50 5,37 Kardemir (D) 11,46 10,89 5,23 Aselsan 25,76 24,50 5,14 Şok Marketler Ticaret 16,27 15,48 5,10 Yapı ve Kredi Bank. 3,73 3,55 5,07 Anadolu Efes 31,74 30,24 4,96 T.S.K.B. 1,65 1,58 4,43 Koza Madencilik 22,74 21,80 4,31 Tümosan Motor ve Traktör 21,16 20,30 4,24 Migros Ticaret 44,82 43,00 4,23 Enerjisa Enerji 14,80 14,22 4,08 İş Bankası (C) 7,92 7,62 3,94 Sabancı Holding 14,90 14,36 3,76

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 14 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 6,69 6,98 -4,15 Torunlar GMYO 4,62 4,72 -2,12 Türk İlaç Serum 12,30 12,53 -1,84 QUA Granite Hayal Yapı 14,85 15,11 -1,72 Global Yat. Holding 2,36 2,38 -0,84 Erbosan 142,90 144,10 -0,83 Pegasus 103,90 104,70 -0,76 Doğuş Otomotiv 51,35 51,70 -0,68 Ege Endüstri 1.967,00 1.980,40 -0,68 Odaş Elektrik 1,58 1,59 -0,63 İş Fin.Kir. 3,89 3,91 -0,51 Çan2 Termik 12,51 12,56 -0,40 İndeks Bilgisayar 8,30 8,32 -0,24 Aydem Enerji 7,15 7,16 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)