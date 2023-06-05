ARA
Bist 100
5372,66
5,04%
Bist 100
Dolar/TL
21,2523
1,3897%
Dolar/TL
Euro/TL
22,7594
1,4057%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0709
-0,0009%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1338,49
1,94%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa 3 ayın zirvesini test etti: Yarın hangi veriler var?

Borsa 3 ayın zirvesini test etti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,04 değer kazanarak günü 5.372,66 puandan tamamlarken, 5.374,58 puanla son 3 ayın zirvesini test etti. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 257,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 102,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

05 Haziran 2023 | 19:44
0
Borsa 3 ayın zirvesini test etti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 257,69 puan artarak 5.372,66 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 118,26 puan ve yüzde 2,31 değer kazanarak 5.233,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.204,48, en yüksek 5.374,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,04 artışla 5.372,66 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 3,18 ve holding endeksi yüzde 5,58 değer kazandı. 
  • Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,22 ile ulaştırma oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,28, hizmetler endeksi yüzde 4,99, teknoloji endeksi yüzde 3,37 ve sanayi endeksi yüzde 4,38 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 314,34 puan ve yüzde 5,57 yükselişle 5.962,12 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü. Türkiye'de bir süredir devam eden belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkması, ülkenin risk primi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Analistler, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların piyasalarda olumlu karşılandığını, atılacak adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Yeni ekonomi yönetiminin özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapmasının önemine dikkati çeken analistler, son dönemde gerileyen enflasyonla daha güçlü mücadele edilmesi sinyali verilmesinin finansal istikrarı desteklemesinin beklendiğini kaydetti. Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere faiz artırım döngüsünün yavaş yavaş sona erdirileceğine yönelik beklentilerin de dünya genelinde risk algısını törpülediğini belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Borsa İstanbul'un da söz konusu haber akışından pozitif etkilendiğini ifade eden analistler BIST 100 endeksinin yaklaşık son 3 ayın zirvesini test ettiğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt dışında Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 seviyesinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
Türkiye'nin risk primi yeniden 500 baz puanın altına indi
Türkiye'nin risk primi yeniden 500 baz puanın altına indi
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
Hafize Gaye Erkan kimdir? Adı Merkez Bankası için geçen Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi...
Hafize Gaye Erkan kimdir? Adı Merkez Bankası için geçen Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi...
0
  • ALTIN GRAM - TL 1338,28 1,92%
  • ALTIN ONS 1958,54 0,53%
  • BIST 100 5372,66 5,04%
  • DOLAR/TURK LIRASI 21,2532 1,394%
  • EURO/TURK LIRASI 22,7593 1,4054%
  • EURO/USD 1,0709 -0,0089%
  • INGILIZ STERLINI 1,24286 -0,18832%
  • JAPON YENI 139,758 -0,172%
  • KANADA DOLARI 1,34275 -0,01489%
  • RUS RUBLESI 80,8012 0,0015%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Yapay zeka işinizi tehdit ediyor mu? Bu 10 meslek risk altında olabilir
GERİ
İLERİ
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Sayfiyelere kaçış hızlandı: Son 3 yıldaki fiyat değişimleri...
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL