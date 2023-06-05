Borsa 3 ayın zirvesini test etti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 257,69 puan artarak 5.372,66 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 118,26 puan ve yüzde 2,31 değer kazanarak 5.233,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.204,48, en yüksek 5.374,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,04 artışla 5.372,66 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,18 ve holding endeksi yüzde 5,58 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,22 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,28, hizmetler endeksi yüzde 4,99, teknoloji endeksi yüzde 3,37 ve sanayi endeksi yüzde 4,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 314,34 puan ve yüzde 5,57 yükselişle 5.962,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü. Türkiye'de bir süredir devam eden belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkması, ülkenin risk primi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların piyasalarda olumlu karşılandığını, atılacak adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Yeni ekonomi yönetiminin özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapmasının önemine dikkati çeken analistler, son dönemde gerileyen enflasyonla daha güçlü mücadele edilmesi sinyali verilmesinin finansal istikrarı desteklemesinin beklendiğini kaydetti. Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere faiz artırım döngüsünün yavaş yavaş sona erdirileceğine yönelik beklentilerin de dünya genelinde risk algısını törpülediğini belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Borsa İstanbul'un da söz konusu haber akışından pozitif etkilendiğini ifade eden analistler BIST 100 endeksinin yaklaşık son 3 ayın zirvesini test ettiğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt dışında Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 seviyesinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.