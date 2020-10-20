Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Peki, analistlerin yorumu ne? Yarın hangi veriler takip edilecek? İşte piyasalarda gün sonu rakamları:

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 4,62 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günü 1.210,41 puandan tamamlayarak 6 Şubat’tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER *

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,11 puan ve yüzde 0,38 yükselişle 1.335,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53’ü prim yaptı, 43’ü geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Şekerbank, ASELSAN ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİSTLERİN YORUMU NE? *

Analistler, ABD’de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK? *

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra, jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ve Fed ile Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.215 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, 1.180 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

PİYASALARDA GÜN SONU *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.908,23 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 artışla 483 bin 790 liradan tamamladı.

DOLAR KURU *

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8706 lira, satışta 7,9021 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8723 lira, satışta 7,9039 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,35’ten, bileşik getirisi de yüzde 13,80’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1824, sterlin/dolar paritesi 1,2959, dolar/yen paritesi de 105,56 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,08 azalışla 42,74 dolardan işlem görüyor.