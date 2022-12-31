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Borsa, altın, dolar, euro... 2022'in en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

2022 yılında BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, avro/TL de yüzde 32,92 artış gösterdi.

31 Aralık 2022 | 09:22
Son Güncellenme: 31 Aralık 2022 | 11:31
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Borsa, altın, dolar, euro... 2022'in en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

2021 yılını 1.857,65 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2022 sonunda 5.509,16 puana yükseldi.

Endeksteki yıllık artış 3.651,51 puan ve yüzde 196,57 olarak gerçekleşti.

Gram altın yüzde 40 kazandırdı 

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022'de yüzde 40,22 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 780,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022 yılının son işlem gününde 1.094 liraya çıktı.

2021 yılını 5.161 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 7.330 lira oldu.

Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 40,22 artış kaydedildi.

Dolar yüzde 2, euro yüzde 33 yükseldi 

ABD doları da 2022 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 41,77 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 32,92 yükseliş görüldü.

2022 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 46,18 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 65,81 oldu.

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