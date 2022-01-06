Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazancıyla 2.007,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,38 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,29 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,30 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 2.219,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33’ü prim yaptı, 63’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında, beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlanabileceği yönlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD’de açıklanacak istihdam raporu, Avro Bölgesi’nde enflasyon, Almanya’da dış ticaret verilerinin öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.790,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.790,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,28 kazançla 793 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,6257 lira, satışta 13,6803 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,3594 lira, satışta 13,4129 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,73’ten, bileşik getirisi de yüzde 22,91’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3528, dolar/yen paritesi de 115,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,70 yükselişle 82,02 dolardan işlem görüyor.

ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 793 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 791 bin 500 lira, en yüksek ise 806 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 793 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 848 milyon 71 bin 134,90 lira, işlem miktarı ise 1.093,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 858 milyon 264 bin 503,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: