Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybederek günü 1.432,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,93 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, sanayi endeksi ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

49 HİSSE PRİM YAPTI, 45’İ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,98 puan ve yüzde 0,39 düşüşle 1.538,30 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49’u prim yaptı, 45’i geriledi.

Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da Zew endekslerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında bulunacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440,00 1.470,00 seviyelerinin direnç, 1.390,00 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.728,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,30 kayıpla 480 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6366 lira, satışta 8,6712 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5559 lira, satışta 8,5901 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1748, sterlin/dolar paritesi 1,3855, dolar/yen paritesi de 110,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,00 düşüşle 68,76 dolardan işlem görüyor.