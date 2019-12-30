Borsa çarşamba günü kapalı olacak

Aralık 30, 2019 0 Yorum 75 Okunma
Borsa çarşamba günü kapalı olacak

Borsa İstanbul’da, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek.

Yılbaşı tatili nedeniyle Pay Piyasasında 30 Aralık 2019’daki işlemlerin takası 2 Ocak 2020’de, 31 Aralık 2019 tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak 2020’de gerçekleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da (VİOP) çarşamba günü işlem yapılmayacak. 31 Aralık 2019 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki takas işlemleri 3 Ocak 2020’de gerçekleştirilecek.



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