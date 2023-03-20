20 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 160,97 puan azalarak 4.975,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 18,86 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 5.119,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.971,10, en yüksek 5.137,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,13 azalışla 4.975,47 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,85, holding endeksi yüzde 3,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,54 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 5,09 ile taş, toprak oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,93, sanayi endeksi yüzde 3,73, hizmetler endeksi yüzde 2,42, teknoloji endeksi yüzde 3,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 165,61 puan ve yüzde 2,94 düşüşle 5.460,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 89'u geriledi.

İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle dalgalı bir seyrin öne çıktığını belirterek, konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını yurt dışında ise Almanya'da Zew endeksleri ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 seviyesinin destek, 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

- Altının onsu 1.970,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.970,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 kayıpla 1 milyon 225 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9786 lira, satışta 19,0547 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9652 lira, satışta 19,0412 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2250, dolar/yen paritesi de 131,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 artışla 72,6 dolardan işlem görüyor.