ARA
Bist 100
8039,18
0,48%
Bist 100
Dolar/TL
27,1678
0,1818%
Dolar/TL
Euro/TL
28,94
0,0137%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0647
-0,1285%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1681,79
0,46%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa, dolar, euro altın... Yatırım araçlarının haftalık performansı

Borsa, dolar, euro altın... Yatırım araçlarının haftalık performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,97, dolar/TL yüzde 0,69, avro/TL yüzde 0,56, altının gram satış fiyatı yüzde 0,66 değer kazandı.

23 Eylül 2023 | 09:42
0
Borsa, dolar, euro altın... Yatırım araçlarının haftalık performansı

BIST 100 endeksi, en düşük 7.644,68 ve en yüksek 8.094,03 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,97 değer kazanarak 8.039,18 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,66 değer kazancıyla 1.683 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 artışla 11.160 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.747 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.765 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazancıyla 27,1660 liraya, avro ise yüzde 0,56 kazançla 28,9830 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta değişim göstermezken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,00 ile "Kıymetli Maden fonları" oldu.

İlgili Haberler
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.9.2023)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.9.2023)
0
  • ALTIN GRAM - TL 1681,79 0,46%
  • ALTIN ONS 1925,42 0,31%
  • BIST 100 8039,18 0,48%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,1678 0,1818%
  • EURO/TURK LIRASI 28,94 0,0137%
  • EURO/USD 1,0647 -0,1285%
  • INGILIZ STERLINI 1,2238 -0,50002%
  • JAPON YENI 148,382 0,545%
  • KANADA DOLARI 1,34845 0,01224%
  • RUS RUBLESI 96,3 0,2092%
Günün En Çok Okunanları
Yapay zekaya yatırım atağı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
Türkiye'de turist başına ortalama harcama 1200 dolara çıktı
Türkiye'de turist başına ortalama harcama 1200 dolara çıktı
Honda’nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV satışa çıkıyor: Fiyatı belli oldu
GERİ
İLERİ
Yapay zekaya yatırım atağı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası... Trafik askıya alındı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
Gecelik fiyatı 1300 dolardan başlıyor! İşte 'Dünyanın En İyi Oteli'
Aras Kargo'dan 1 milyar liralık yatırım planı
AYM, ek MTV öngören düzenlemenin iptal istemini görüşecek
4 milyar TL yatırımla otocam hattını devreye aldı
Türkiye'de turist başına ortalama harcama 1200 dolara çıktı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL