12 Kasım piyasalarda gün sonu rakamları: Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 7,47 puan azalarak 1.271,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,31 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.284,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.262,58, en yüksek 1.303,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 1.271,75 puandan tamamladı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ REKOR KIRDI *

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 55,2 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. BIST 100 endeksi gün içinde 1.303,81 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,43 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 1,72, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,28 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 1.425,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25’i prim yaptı, 75’i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK? *

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 8,7 artmasını bekliyor. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,3 artacağı tahmin ediliyor.

ALTININ ONSU *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.883,17 dolardan işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARI *

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7842 lira, satışta 7,8154 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0421 lira, satışta 8,0743 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,37’den, bileşik getirisi de yüzde 3,82’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1806, sterlin/dolar paritesi 1,3143, dolar/yen paritesi de 105,18 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,13 artışla 44,53 dolardan işlem görüyor.