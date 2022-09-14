Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 azalışla 3.392,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,45 puan ve yüzde 1,01 değer kaybederek 3.392,43 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,55 ve holding endeksi yüzde 0,42 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren bankacılık, en çok kazandıran yüzde 0,27’yle inşaat oldu.

Borsa İstanbul’da dün bankacılık sektöründe yoğunlaşan satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,09 değer kaybederek 3.426,88 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi ise 138,1 milyar lira ile rekor kırdı.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısına kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed’in gelecek hafta, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990’lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamalara girerken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed’in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunuyor.

Yurt içinde ise bir süredir küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksinde yaşanan düzeltmenin devam edip etmeyeceğinin izleneceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi’nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.