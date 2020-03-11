Açılışta BIST 100 endeksi, 646,09 puan ve yüzde 0,64 değer kaybederek 100.416,41 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,59 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en çok gerileyen yüzde 3,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 106.900 seviyesine kadar yükselen BIST 100 endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,38 azalışla 101.062,51 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesi ve özellikle Avrupa’da vaka sayısındaki hızlı artışın piyasaları negatif etkilediğini bildirdi. Salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin dünya borsalarında oynaklığı artırdığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD’de enflasyon verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.500 seviyelerinin destek, 105.000’in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 14,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.