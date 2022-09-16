Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 3.372,53 puana yükseldi. İstanbul serbest piyasada dolar 18,2750 liradan, avro 18,2180 liradan işlem görüyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,41 puan değer kazandı.

Dün 3.363,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,86 puan ve yüzde 0,98 değer kaybederek 3.330,26 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.317,53, en yüksek ise 3.374,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,85 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,85 ve sanayi endeksi yüzde 1,27 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62’si yükseldi, 34’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, İş Bankası (C), Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.659 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,93, bileşik getirisi yüzde 14,42 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1380 ve dolar/yen paritesi 143,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2750 liradan, avro 18,2180 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.659 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 90,3 dolardan işlem görüyor.