Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.402,88 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,36 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.402,88 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 artarken, holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,20 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasının ardından dalgalı bir seyir izleyerek kapanışa yakın yükselişe geçti ve günü yüzde 0,54 artışla 1.398,52 puandan tamamladı.

Analistler, piyasaların her türlü açıklama ve veriye karşı duyarlılığının arttığını belirterek, yatırımcı beklentilerinin şekillenmesi sürecinde pay piyasalarında yaşanan oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’nde yapacağı sunumun ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bugün makroekonomik veri tarafında, yurt içinde ve Avro Bölgesi’nde Tüketici Güven Endeksi, ABD’de ikinci el konut satışları ile Richmond Fed İmalat Endeksi’nin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.390 ve 1.370 puan seviyelerinin destek, 1.470 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.