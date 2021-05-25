Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 1.453,92 puana yükseldi. Dolar 8,4090 liradan, avro 10,3090 liradan işlem görüyor.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,74 puan değer kazandı.
Dün 1.452,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,30 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.457,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.446,60, en yüksek ise 1.459,26 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46’sı yükseldi, 44’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Karsan Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Fenerbahçe oldu.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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- BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.5.2021)
Altının onsu 1.883,2 dolar seviyesinde
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,83, bileşik getirisi yüzde 18,62 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2260, sterlin/dolar paritesi 1,4176 ve dolar/yen paritesi 108,9 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4090 liradan, avro 10,3090 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.883,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 68,0 dolardan işlem görüyor.
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