Açılışta BIST 100 endeksi, 2.038,07 puan ve yüzde 2,12 değer kazanarak 98.287,16 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,10 ve holding endeksi yüzde 2,35 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76’yla ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 1,71’le spor oldu.

Yurt içinde dün küresel piyasalardaki alış ağırlıklı seyre paralel Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik boyutunun görülmesi açısından önem taşıyan Çin’de gayrisafi yurt içi hasıla verisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 azaldığını, ülkede sanayi üretiminin ise martta beklentilerden daha az düşüş kaydederek iyimserliğin canlı kalmasını sağladığını söyledi.

Ülkelerin Kovid-19 nedeniyle alınan kısıtlayıcı yöndeki tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahının arttığına işaret eden analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası nisan ayı beklenti anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde enflasyon ve inşaat üretimi ile ABD’de öncü endeksin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 100.000 puanın gündeme gelebileceğini, 95.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.