Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,65 değer kaybıyla 2.002,24 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,71 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,60 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,29, hizmetler endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,91 puan ve yüzde 0,49 gerileyerek 2.206,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26’sı prim yaptı, 74’ü geriledi.

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, ABD’de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve Avrupa’da yarın Avrupa ile İngiltere merkez bankasının politika kararları öncesinde pay piyasalarındaki yukarı yönlü hareketin törpülendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Analistler, yarın ayrıca dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 2.050 puanın direnç, 1.990 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.