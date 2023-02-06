Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,18 ve holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 7,69 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 4,29 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ﻿ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke merkez bankasının "şahin" para politikalarının beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdığını söyledi.

Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, bu akşam Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.