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Borsa günü düşüşle tamamladı (19 Haziran)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,77 değer kaybederek günü 5.269,31 puandan tamamladı.

19 Haziran 2023 | 19:47
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Borsa günü düşüşle tamamladı (19 Haziran)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 206,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 60,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,46, holding endeksi yüzde 3,73 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,15 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamalardaki "şahin" ton, pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun hareket etmemesinin rahatsız edici olduğunu, muhtemelen biraz daha sıkılaşma gerekeceğini söyledi.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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