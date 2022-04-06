Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 2.316,40 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 43,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,22 ile metal ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,43 ve teknoloji endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,21 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 2.572,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40’ı prim yaptı, 59’u geriledi.

Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, Rusya’ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında “hızlı ve düzenli” sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, belirtti.

Fed’in mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin son 3 yılın zirvesi olan 2,66 seviyesini test ettiğini anımsatan analistler, bu kapsamda bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarının öneminin arttığını kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed üyelerinin açıklamaları ile ECB toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Almanya’da sanayi üretimi, Avro Bölgesi’nde perakende satışların öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.350 ve 2.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.



– Altının onsu 1.928,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.928,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kayıpla 910 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7073 lira, satışta 14,7662 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6853 lira, satışta 14,7441 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,29’dan, bileşik getirisi de yüzde 24,65’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0908, sterlin/dolar paritesi 1,3080, dolar/yen paritesi de 123,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,15 düşüşle 104,17 dolardan işlem görüyor.