Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,35 değer kaybederek günü 1.776,41 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,40, holding endeksi yüzde 2,90 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 8,71 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,77, sanayi endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 2,24 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 57,72 puan ve yüzde 2,93 düşüşle 1.914,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30’u prim yaptı, 69’u geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, SASA Polyester, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

NU VARYANTI ETKİSİ

Analistler, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının (Nu varyantı) tespit edilmesinin ardından yeniden gündeme gelen uçuş yasaklarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını, bu durumun da pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini söyledi.

ENFLASYON VE FED BEKLENTİLERİ

Kovid-19’a ilişkin endişelerin yanı sıra yüksek seyreden enflasyon ve bu paralelde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını öngörülenden daha önce sonlandırarak gelecek yıl 2-3 kez faiz artırımına gidebileceği beklentilerinin güçlenmesiyle Avrupa ve Asya borsalarında yüzde 3’ü aşan düşüşler görüldüğünü aktaran analistler, haftaya yurt içinde büyüme, enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekonomik güven endeksinin takip edileceğini, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in de Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini dile getirdi.

Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Senato Bankacılık Komitesinde yapacağı sunum ve Fed’in açıklayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD’de istihdam raporu, fabrika siparişleri, ADP istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri, Avro Bölgesinde ÜFE ve perakende satışların öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.760 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

– Altının onsu 1.798,92 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.798,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,50 kazançla 704 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,0702 lira, satışta 12,1185 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 11,9917 lira, satışta 12,0397 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,69’dan, bileşik getirisi de yüzde 20,66’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1300, sterlin/dolar paritesi 1,3326, dolar/yen paritesi de 113,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 8,43 gerileyerek 74,30 dolardan işlem görüyor.