Borsa günü düşüşle tamamladı: BIST 100'de gün sonu rakamları

Gün içinde en düşük 4.713,39, en yüksek 5.014,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,29 değer kaybederek tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 263,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,85, holding endeksi yüzde 5,47 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,15 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,48, sanayi endeksi yüzde 4,62, hizmetler endeksi yüzde 4,73 ve teknoloji endeksi yüzde 6,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 281,30 puan ve yüzde 5,13 düşüşle 5.200,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 2'si prim yaptı, 97'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Akbank, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksi düşüş eğilimini sekizinci gününe taşıdı.

ANALİST YORUMU

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini belirterek, karar öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

ECB ve BoE'nin politika faizinde 50 baz puanlık artırıma gitmesinin beklendiğini dile getiren analistler, piyasaların ECB Başkanı Christine Lagarde ile BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarından bankaların bundan sonraki politikalarına dair ip uçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının onsu 1.927 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 1 milyon 172 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7765 lira, satışta 18,8518 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7746 lira, satışta 18,8499 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2330, dolar/yen paritesi de 129,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 düşüşle 85 dolardan işlem görüyor.