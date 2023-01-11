Borsa günü nasıl tamamlandı? Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 259,11 puan azalarak 4.728,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,62 puan ve yüzde 0,35 değer kazancıyla 5.005,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.728,88, en yüksek 5.091,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,19 azalışla 4.728,88 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 6,83 ve holding endeksi yüzde 5,95 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 8,02 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,05, sanayi endeksi yüzde 4,46, hizmetler endeksi yüzde 5,54 ve teknoloji endeksi yüzde 7,55 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 260,42 puan ve yüzde 4,80 düşüşle 5.162,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 97'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Tüpraş ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

DEVRE KESİCİ SİSTEMİ ÇALIŞTI

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin endişelerle pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde dış ticaret endeksleri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD ve Çin'de enflasyon, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.550 seviyesinin destek, 4.800 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

- Altının onsu 1.873 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.873 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 1 milyon 145 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7450 lira, satışta 18,8201 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7424 lira, satışta 18,8175 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,71'den, bileşik getirisi de yüzde 9,95'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0762, sterlin/dolar paritesi 1,2135, dolar/yen paritesi de 132,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,70 yükselişle 81,36 dolardan işlem görüyor.