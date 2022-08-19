Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 kazançla 3.020,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.051,83 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, gün içinde 3.051,83 puanla gördüğü en yüksek seviye rekorunu kırmasının ardından, günü önceki kapanışa göre 0,19 puan artışla 3.020,20 puandan tamamladı.

Toplam işlem hacmi ise 63,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 5,44 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile iletişim, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,17 puan ve yüzde 0,31 düşüşle 3.279,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52’si prim yaptı, 44’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Petkim, Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle küresel pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını söyledi.

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

Gelecek haftanın veri gündeminde, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD’de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını aktaran analistler, perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole toplantısının da gündemin odağında yer aldığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.050 seviyesinin direnç, 3.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Altının onsu 1.748,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.748,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,5 azalışla 1 milyon 25 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,0640 lira, satışta 18,1364 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9562 lira, satışta 18,0281 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,04’ten, bileşik getirisi de yüzde 17,77’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0040, sterlin/dolar paritesi 1,1790, dolar/yen paritesi de 137,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 96,2 dolardan işlem görüyor.