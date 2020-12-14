Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kazanarak günü 1.388,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.394,58 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,02 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günü 1.388,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.394,58 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,39 puan ve yüzde 1,28 kazanımla 1.540,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75’i prim yaptı, 21’i geriledi.

Garanti Bankası, Petkim, Şişecam, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD’de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa’da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK? *

Yarın yurt içinde konut satış istatistikleri ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD ve Çin’de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 puanın destek konumunda olduğunu, 1.400 seviyesinin ise önemli direnç konumunda bulunduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.450’nin gündeme gelebileceğini söyledi.

ALTININ ONSU *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.824,56 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 düşüşle 462 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8644 lira, satışta 7,8959 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9293 lira, satışta 7,9611 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,43’ten, bileşik getirisi de yüzde 14,95’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2134, sterlin/dolar paritesi 1,3343, dolar/yen paritesi de 103,98 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,34 yükselerek 50,03 dolardan işlem görüyor.