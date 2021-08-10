Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.437,46 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 479 bin 500 liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,45 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 100’DE 43 HİSSE PRİM YAPTI, 53’Ü GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,30 puan ve yüzde 0,54 yükselişle 1.546,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 53’ü geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE? YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, delta varyantına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD’de ve Almanya’da açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altının onsu 1.727,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.727,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 479 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6145 lira, satışta 8,6490 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6366 lira, satışta 8,6712 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1723, sterlin/dolar paritesi 1,3846, dolar/yen paritesi de 110,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,45 kazançla 70,75 dolardan işlem görüyor.